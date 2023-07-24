باسم ياخور لا يمانع عمليات التجميل.."وممكن أنا أعمل"

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وشدّد ياخور خلال استضافته من جانب الإعلامي والممثل السعودي هشام الهويش على أن الكوميديان ممثل بالدرجة الأولى، ويمكنه أداء التراجيديا أيضاً.وأشار في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" إلى أن عبد المنعم عمايري يبكيه من كثرة ما يضحكه، كما نوّه بموهبة أحمد الأحمد الفذّة في الكوميديا، واختار من بين الممثلات أمل عرفة وديمة قندلفت.وعلى صعيد التمثيل بشكل عام والثنائيات التي فضّلها، اختار ياخور ديمة قندلفت وكاريس بشار لأنهما أكثر مَن يستفزانه.ورداً على سؤال حول التجميل، أجاب: "ما عندي مشكلة بعمليات التجميل، يمكن أساوي أنا عملية بكرة، ما بعرف"، لافتاً إلى إمكانية تجميل أنفه الذي شبّهه بالـ"فلامينغو".وتابع عبر "تلفزيون دبي" متحدثاً عن الإساءات على الـ"سوشيال ميديا" قائلاً: "ولا برد، ولا بعمري بعنيلي شي ياما انحكى عني قصص بالسوشال ميديا وبغيره وبغيراته ولا بعمري اتعاطيت مع القصة كأنها موجودة".وكشف في ختام الحلقة عن استعلاء بعض الفنانين عليه في بداية مسيرته الفنية.وكان باسم ياخور قد تألق في شهر رمضان الماضي بمسلسل "العربجي"، وهو من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، إخراج سيف السبيعي، إنتاج شركة "غولدن لاين"، وبطولة: ديمة قندلفت وسلوم حداد، إلى جانب الفنانين: ميلاد يوسف ونادين خوري وفارس ياغي وتسنيم باشا وطارق مرعشلي وشادي الصفدي ومديحة كنيفاتي وحسام الشاه.