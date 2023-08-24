الخميس 24 آب 2023
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باسم ياخور يستذكر محمد قنوع بصورة مؤثرة: تركت فينا فراغ كبير

الممثل السوري باسم ياخور
الممثل السوري باسم ياخور
استذكر الممثل السوري باسم ياخور، زميله الممثل الراحل محمد قنوع، بصورة نشرها على حسابه عبر انستغرام عبّر من خلالها عن اشتياقه له وشعورها بالفقدان المرير.اضافة اعلان

وكتب باسم في تعليق على الصورة: "طلعت معي هالصورة اللي جمعتني بمحمد قنوع الله يرحمه في أربيل من سنتين ، الوقت بيركض وبنودع احباب وبنفقد جزء غالي من ذكرياتنا ولحظاتنا للأسف هالسنة ودعت فيها أشخاص غاليين عقلبي كتير وهالسنة رح نفتقد وجود محمد بضحكته و مزحه وحكياته بكل لحظة عم نصور فيها مشهد من مشاهد العربجي الله يرحمك يامحمد تركت فينا فراغ وحزن كبير."


وتفاعل متابعو باسم مع الصورة بكثافة معبرين عن حزنهم لرحيل محمد قنوع ايضا، وكان من ابرز المعلقين الممثلة السورية مها المصري التي كتبت: "الله يرحمو يارب ويغفرلو ويجعل مأواه الجنة حبيبي باسم تعيش وتتذكر".

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