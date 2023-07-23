الأحد 23 تموز 2023
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بالفيديو.. اقتحام منزل الفنان محمد عبده وسرقة مقتنياته

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محمد عبده يتعرض للسرقة
أعلنت السلطات الأمنية في السعودية، إلقاءها القبض على مقيم يمني، قام بسرقة قبعة الفنان السعودي محمد عبده في مكان إقامته في نجران.

وقالت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة نجران بالسعودية في بيان لها عبر “تويتر“، إنها قبضت على مقيم يمني بعد توثيقه بالفيديو لحظة تسلله لمقر إقامة الفنان محمد عبده وسرقة أحد مقتنياته.اضافة اعلان

كما ألقت السلطات القبض على مقيمين آخرين من الجنسيتين اليمنية والهندية، ومواطنين سعوديين لمساعدته في عملية السرقة.

وتم إيقاف المتهمين الخمسة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.  وكالات 


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