بالفيديو.. اقتحام منزل الفنان محمد عبده وسرقة مقتنياته

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🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران تقبض على مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًا لسرقته من مقر إقامة مواطن أحد مقتنياته و(4) آخرين لمساعدته pic.twitter.com/p1I9Pp5Iev July 22, 2023

أعلنت السلطات الأمنية في السعودية، إلقاءها القبض على مقيم يمني، قام بسرقة قبعة الفنان السعودي محمد عبده في مكان إقامته في نجران.وقالت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة نجران بالسعودية في بيان لها عبر “تويتر“، إنها قبضت على مقيم يمني بعد توثيقه بالفيديو لحظة تسلله لمقر إقامة الفنان محمد عبده وسرقة أحد مقتنياته.كما ألقت السلطات القبض على مقيمين آخرين من الجنسيتين اليمنية والهندية، ومواطنين سعوديين لمساعدته في عملية السرقة.وتم إيقاف المتهمين الخمسة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ثم إحالتهم إلى النيابة العامة. وكالات