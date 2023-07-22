السبت 22 تموز 2023
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بالفيديو.. تامر حسني يفاجئ جمهوره بدخوله الى المسرح طائرًا

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تامر حسني
أبهر الفنان المصري تامر حسني جمهوره بطريقة دخول مسرحية غير متوقعة، خلال حفل افتتاح مهرجان العلمين ليلة أمس.

واستعان بشخصية "تاج" التي قدمها في فيلمه الأخير بنفس الاسم، وظهر وهو يطير في السماء باستخدام الحبال، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من الحضور.اضافة اعلان

واستعرض تامر حسني طريقة دخوله تلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب متابعيه، الذي وصفوه بـ"ملك المسرح".

وفي بداية الحفل، لم يفوت "تامر" فرصة لتوجيه كلمة لجمهوره، قائلاً: "ما شاء الله، إيه الجمهور الجميل ده، منورين يا جماعة والله، أنا بتشرّف إنه تم اختياري لأداء افتتاح مهرجان العلمين".

وأضاف: "نرغب في الحفاظ على هذا المهرجان كل عام، ليكون نقطة التجمع لنا ولكل مطربينا من مصر وجميع الوطن العربي".

وقدم "تامر" عددًا كبيرًا من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وسط الآلاف من جمهوره. وكالات 




















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