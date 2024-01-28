بالنحت والخزف التشكيلي.. سمارة ينسج علاقة الإنسان بالأرض والهوية

أحمد الشوابكة

عمان- يعتبر التشكيلي الأردني محمد سمارة فنانا تشكيليا شاملاً، لأنه استطاع الجمع بين فروع عدة في مجال الفن، ومنها: النحت والرسم والخزف، إذ تتميز أعماله بأسلوب خاص يحاكي ملامح البيئة الأردنية، كما تهتم أيضا بالإنسان في كل مكان من حيث المضمون.

يعد سمارة، من رواد الفن التشكيلي من الجيل المعاصر، وكثيرا ما يوصف بصاحب "خيال إبداعِ منقطع النظير"، خصوصاً أن أعماله تتميز بالطابع الإنساني المسالم الذي يخص الوضع الفلسطيني وما يمر به الإنسان العربي من تهجير وظلم عالمي بأسلوب حديث، وذات طابع مغاير وجديد.

ويعتمد سمارة في الرسم الحديث للموضوعات التي يختارها، على قوة الملاحظة والخبرة المكتسبة بالممارسة واستخدام العينين طوال الوقت، فضلا عن النظر إلى كل شيء يستحق الرسم في لوحاته لإعطاء دلالة أكيدة لمساحاتها في التعبير عن ثيمات أساسية تدور حول علاقة الإنسان بالأرض، وما يمكن أن يتعرض له من مآسٍ بسبب هذا الارتباط التي لا تتوقف محاولات تفكيكه من قبل الاحتلال، ليجد الفرد نفسه في مواجهة قاسية للحفاظ على هويته وتاريخه وانتمائه.

ويرى سمارة وهو من مؤسسي رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، أن الفن يجب أن يكون أداة تعبير عن منتجه، فإذا تبع الأيديولوجيا قتلته بخطابها، وإذا جلس في "برجه العاجي" ذهب إلى الشكلانية أو الحرفية، والفن رسالة تعبر عن منتجها ورؤيته وتاريخه وثقافته وتراكم تجربته في أبحاث الشكل والمضمون والحرفة، مشيراً إلى أن الاحتلال الغاشم ترك أثراً أساسياً في أعماله وإفرازاته على الإنسان وعلى الجانب الوجداني، إضافة إلى أن مواضيعه هادفة تحمل طابعا إنسانيا لما يمر به العالم من ظروف ومعاناة.

ويقول صاحب مسيرة أكثر من أربعين عاماً في عالم الفن التشكيلي، أن هذا الفن يعتمد على التفكير والأحداث التي يعيشها الفنان ليطبق فكرته على الورق بطريقة مباشرة من دون الخضوع إلى أي مدرسة فنية بعينها، مشيراً إلى أن ظروف الفنان تفرض عليه أسلوب الرسم والمواضيع التي سيتطرق إليها في رسمه وإلى أي مدرسة يتبع في رسم وصقل لوحاته.

يميل سمارة إلى التغيير والبحث والتجريب للخروج بأساليب جديدة غير مألوفة وتقنيات معاصرة في جميع مجالات التشكيل، مستخدما خامات جديدة، لم يتطرق إليها أحد كرمل البحر وتكنيك جديد، ويستخدم فيه طبقات ورقية وألوانا لتعطي نمطا من اللوحات فيها عمق 3d، مشيراً إلى أنه في منحوتاته يهتم بالمكان وما فيه من أقواس وأدراج وقطع تشبه النوافذ مغايرا للنحت المألوف.

ويركز سمارة الذي أقام المعرض الفني الشخصي الأول له العام 1975 في رابطة الكتاب الأردنيين في عمان، على استخدام الظلال في موضوعاته وتعبيراته النحتية بأسلوب تكنيكات معاصرة في التعبير وخامات مختلفة متنوعة ومبتكرة مثل الرمل كأساس في بعض اللوحات الزيتية، وتكنيك جديد في الكولاج وطبقات لونية غير مألوفة والتحديد في مساره النحتي، بخاصة أنه يهتم بالمكان الذي يمثل الوطن عنصرا أساسيا والإنسان عنصر ثانوي لتقصيره، وفق ما ذكره في سياق حديثه لـ "الغد".

ولا ينكر سمارة تأثره بمدارس الفن الحديث كـ "التجريدية والتعبيرية والانطباعية"، حيث الأشكال الموجية والموشومة بالرموز الكنعانية القديمة، والجِرار التي يرسم الفنان عليها جموعاً بشرية في رحلتها الدائبة ضمن دائرة الحياة، إضافة إلى رموز مسمارية في بعض الجداريات الخشبية، مشيراً إلى أنه يستخدم الألوان المائية المسالمة والهادئة التي من شأنها أن تعبر بشكل عميق عن معاناة الشعوب التي تتعرض للظلم والاضطهاد، وتنحاز للطفولة التي هي الضحية الأولى للصراعات حول العالم. إلى جانب اهتمامه، بملمس اللوحة لتعطي انطباعا حقيقيا للون وتداخلاته، بحيث يكون اللون حقيقة ملموسة.

ويبتكر سمارة الحاصل على دبلوم من معهد الفنون الجميلة الأردني التابع لوزارة الثقافة، في إيجاد مداخل أو أسطح جديدة لأعماله باستخدام عجينة من رمل شاطئ البحر والغراء على أسطح اللوحة أحياناً، تكون من الخشب وأحياناً تكون من القماش، ويتم النحت على الجهة الخلفية، ثم يضيف الألوان الزيتية ليظهر الظلال بشكل يشبه الظل الحقيقي، مشيراً إلى أنه يعمل بخامات مختلفة، مثل: الخشب والسيراميك، ومنحوتات فراغية من الحديد وقد تميز بخبراته التقنية والعلمية الواسعة حتى بات مرجعاً لعدد كبير من النحاتين على امتداد الوطن العربي، وقد جسد عبر مشاعره وأحاسيسه آلام شعبه ومأساة اللجوء والمخيم في رسوماته ومنحوتاته بشكل خاص، التي شارك من خلالها في عدد كبير من المعارض والفعاليات الثقافية في الأردن والخارج.

وأكد سمارة الحاصل على دبلوم رياضيات من معهد المعلمين في العاصمة عمان في العام 1975، أنه يستخدم في أعماله الفنية ظلال الأطفال والنساء على اعتبار أنهم الجانب الأضعف الذي يحتاج للرعاية والاهتمام، ويوضح ذلك في لوحاته التي ترمز إلى حركاتهم، ليعبروا عن مشاكلهم وأمنياتهم، مشيراً إلى أن اختياره للظلال يعطي مساحة واسعة للتخيل والغموض عن القضايا الوطنية والإنسانية التي نواجهها في حياتنا.

ويذكر أن سمارة أقام عشرة معارض شخصية في مختلف الجاليريهات في الأردن، ومعرض في أميركا، وشارك في مئات المعارض والفعاليات المشتركة وأكثر من سمبوزيوم مهم ومعارض عربية وعالمية، وله مقتنيات في المتحف الوطني ومتاحف خارجية، إضافة إلى أنه أقام في بيته مرسماً على شكل متحف صغير لأعماله ليتسنى للناس رؤية أعماله الفنية المتنوعة من نحت ورسم وخزف وأساليبه اللامألوفة.

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جانب من أعمال الفنان محمد سمارة-(من المصدر)