الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بدء ورشات سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون اليوم السبت

من دورات سابقة لمعرض سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي
من دورات سابقة لمعرض سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي
تنطلق صباح اليوم السبت 22/7في ساحات بنك  القاهرة عمان  الخارجية بوادي صقرة ورشات رسم سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي في دورته السابعة 2023 التي تتواصل حتى الواحد والثلاثون من الشهر نفسه. اضافة اعلان
يشارك في السمبوزيوم  احمد جاريد من المغرب  وبتول فكيكي واسماعيل عزام وسالم مذكور من العراق  ومليكه جوفيتش من صربيا وابراهيم غزاله  واحمد شيحا ووليد عبيد من مصر ومن الاردن محمد الجالوس وجمان النمري وعلي عمرو وعثمان شهاب واوكسانا تايسيفا من روسيا وعايشه قريشي من باكستان وبندانا كوماري من الهند ونبيل عناني وسليمان منصور من فلسطين وسالم ركاح من الجزائر واسماعيل الرفاعي من سوريا و سلمان المالك من قطر و تشمل قائمة الفنانين الشباب ريم مصري  من فلسطين ومي قدورة ولين صرايرة وعروبة قاسم من الاردن ومحمد تهامي من مصر . 
يكرم السمبوزيوم في دورته الحالية الفنانين ياسر دويك وعبد الرؤوف شمعون ومحمد ابوزريق من الاردن والقطري سلمان المالك والعراقية بتول فكيكي والمصري احمد شيحا وسليمان منصور ونبيل عناني من فلسطين . 
يشار الى ان السمبوزيوم يحتفي بمنجز الفنانين بمعرض دولي يقام في جاليري البنك يوم 31/7 . 
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