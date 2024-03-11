الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدبابيس حمراء.. نجوم هوليوود يدعمون الفلسطينيين في الأوسكار

الممثل الأميركي مارك رافالو والمغنية الأميركية بيلي آيلش/ أوسكار 2024
الممثل الأميركي مارك رافالو والمغنية الأميركية بيلي آيلش/ أوسكار 2024

قرر عدد كبير من نجوم هوليوود تسليط الضوء على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.

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وفي هذا الصدد، حضر عدد من المشاهير حفل توزيع جوائز الأوسكار واضعين أزراراً حمراء على قمصانهم، من بينهم الفنانة بيلي إيليش والممثل رامي يوسف الذي ظهر بالجلابية ومارك روفالو وغيرهم.

 


بيلي آيلش رفقة شقيقها

 


ويشير الزر الأحمر إلى مبادرة أُطلقت أخيرًا تدعو إلى وقف إطلاق النار الحاصل في قطاع غزة.

كما شوهد كوانا تشيسينغهورس وماهرشالا علي ومخرجة فيلم "بنات ألفة" وهم يضعون الزر الأحمر، كما رُصد نجوم فيلم "Anatomy of a Fall" ميلو ماتشادو غرانر وسوان أرلود بينز وهم يضعون العلم الفلسطيني على ستراتهم.

 

 

 


 





وفي هذا السياق، أدلى المخرج البريطاني اليهودي جوناثان غلايزر، الفائز بجائزة "الأوسكار" لأفضل فيلم أجنبي عن فيلم The Zone of Interest، الذي يتناول الهولوكوست، كلمة مقتضبة انتقد فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال: "نحن نرفض السماح بإساءة استخدام يهوديتنا والمحرقة من أجل احتلال تسبَّب بالكثير من المعاناة للعديد من الأبرياء".

 

واعتبر أنّ الإسرائيليين الذين قضوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من تشرين الأول، والفلسطينيين الذين سقط منهم نحو 31 ألف شهيد جراء الحرب التي أعقبت الهجوم، "جميعهم ضحايا التجريد من الإنسانية"، وهو موضوع فيلمه.

 

 

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