الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

برعاية وزارة الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان موسيقى البلد وحفل فرج سليمان في المدرج الروماني

برعاية وزارة الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان موسيقى البلد وحفل فرج سليمان في المدرج الروماني
برعاية وزارة الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان موسيقى البلد وحفل فرج سليمان في المدرج الروماني
انطلقت برعاية وزارة الثقافة  أمس السبت  فعاليات مهرجان موسيقى البلد في المدرج الروماني الذي تنظمه فرقة مسرح البلد بالتعاون مع زاد الفنون والبنك الاستثماري. اضافة اعلان
واستقبل الجمهور الموسيقي الفلسطيني فرج سليمان الذي قدم عرضًا غنائيا يجمع أعمالًا من ألبومات "جبنا للولد بيانو" و"أحلى من برلين" بمرافقة موسيقيين الفرقة، إلى جانب عزف مقطوعة تحت الجوزة. 
تنقل فرج بين أغنياته المعروفة والتي استمتع بها الحضور، اسا جاي، خلّصنا غناني، لو بقدر، قصة أغنية براسي. 
‎ضم الحفل الذي حضره جمهور كبير، أمكنة مخصصة لذوي الإعاقة وترجم أيضًا للغة الإشارة. فيما تجم أغاني فرج قصصا من المدن والشوارع والطرق التي تعكس حكايات الناس وخيباتهم وانكساراتهم. 
يأتي المهرجان برعاية هيئة تنشيط السياحة، وعدد من المؤسسات الإعلامية. 
يشار إلى أن فرج سليمان ملحن وعازف بيانو فلسطيني ولد في بلدة الرامة داخل الخطّ الأخضر، بدأ العزف في جيل الثلاث سنوات وتتلمذ على يد يوسف باسيلا، بدأ مشواره الفني في مدينة حيفا عام 2013 حين قدم أول أعماله، وفي عام 2014 أصدر أول ألبوم، يعزف ويكتب الموسيقى الآلاتية والغنائية.

168305349_10158641472639934_4928580427485689476_n

بسبب 100 دولار... أيمن زيدان ينتقد النظام السوري 15 تموز 2023

مسلسل King the Land (ملك الأرض)

أساء للعرب فتدهور تقييمه.. ما قصة المسلسل الكوري King The Land؟ 15 تموز 2023

ماجدة الرومي تطرب جمهور مهرجان ليالي عمان

ماجدة الرومي تطرب جمهور مهرجان ليالي عمان 15 تموز 2023

جانب من المسرحية- (من المصدر)

عرض مسرحية "2077 من يريد البقاء" ضمن مهرجان مسرح الرحالة 13 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الجزائر.. عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر شهر المقبل

الجزائر.. عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر شهر المقبل

منذ1 ساعة
كريستوفر نولان

كريستوفر نولان يكشف سبب مقاطعته للهواتف الذكية والإنترنت

منذ2 ساعة
الفنان الجالوس يعرض في الأورفلي سحر البر الغربي

الفنان الجالوس يعرض في الأورفلي سحر البر الغربي

منذ2 ساعة
سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون يعلن عن فنانين الدورة السابعة 2023

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون : مختبر فني عالمي

منذ2 ساعة
نسرين طافش

نسرين طافش في أول رسالة بعد طلاقها: "سأكون نفسي"

منذ3 ساعة
4L5VZ23_063_1540929932_jpg

"إضراب مفتوح" بقيادة ممثلو هوليوود وكُتَّاب السيناريو

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 