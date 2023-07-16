برعاية وزارة الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان موسيقى البلد وحفل فرج سليمان في المدرج الروماني

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انطلقت برعاية وزارة الثقافة أمس السبت فعاليات مهرجان موسيقى البلد في المدرج الروماني الذي تنظمه فرقة مسرح البلد بالتعاون مع زاد الفنون والبنك الاستثماري.واستقبل الجمهور الموسيقي الفلسطيني فرج سليمان الذي قدم عرضًا غنائيا يجمع أعمالًا من ألبومات "جبنا للولد بيانو" و"أحلى من برلين" بمرافقة موسيقيين الفرقة، إلى جانب عزف مقطوعة تحت الجوزة.تنقل فرج بين أغنياته المعروفة والتي استمتع بها الحضور، اسا جاي، خلّصنا غناني، لو بقدر، قصة أغنية براسي.‎ضم الحفل الذي حضره جمهور كبير، أمكنة مخصصة لذوي الإعاقة وترجم أيضًا للغة الإشارة. فيما تجم أغاني فرج قصصا من المدن والشوارع والطرق التي تعكس حكايات الناس وخيباتهم وانكساراتهم.يأتي المهرجان برعاية هيئة تنشيط السياحة، وعدد من المؤسسات الإعلامية.يشار إلى أن فرج سليمان ملحن وعازف بيانو فلسطيني ولد في بلدة الرامة داخل الخطّ الأخضر، بدأ العزف في جيل الثلاث سنوات وتتلمذ على يد يوسف باسيلا، بدأ مشواره الفني في مدينة حيفا عام 2013 حين قدم أول أعماله، وفي عام 2014 أصدر أول ألبوم، يعزف ويكتب الموسيقى الآلاتية والغنائية.