برنامج "بشاير جرش" يستقطب 107 مواهب بنسخته العاشرة

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قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي: "إن 107 مواهب ستشارك في برنامج "بشاير جرش" للمواهب الشابة في نسخته العاشرة.ووفق بيان لإدارة المهرجان يوم أمس، أكد سماوي أن المواهب المشاركة ستكون في حقول الشعر والسينما والغناء والموسيقا والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، مبينة أنه جرى اختيارهم من بين مئات المتقدمين.وأكد، أن فعاليات "بشاير جرش"، ستقام خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من آب (أغسطس) المقبل، على مسارح المركز الثقافي الملكي، حيث سيوفر المهرجان للمشاركين ظهورا متميزا ولافتا.وعبر سماوي عن ارتياحه الكبير لما وصل إليه برنامج "بشاير جرش"، للمواهب الشابة، وعن دوره الأصيل كمنجم غني يمد الساحتين الثقافية والفنية بمبدعين حقيقيين من خلال الكشف عن مواهبهم وتقديمها للمجتمع لدعمها ورعايتها، من خلال رؤية المهرجان لتمكين الشباب.من جهته، قال مدير البرنامج الكاتب رمزي الغزوي: "إن البرنامج لا يصنع الموهبة عند أحد، بل يكمن دوره في البحث والتنقيب عن هذه المواهب، وتوفير منصة لإطلاقها وإبرازها، لتأخذ حقها في الرعاية والعناية والدخول في خدمة الحياة وتخصيبها".وبين، أن طلبات الراغبين بالاشتراك في "بشاير جرش"، تعد الأوسع والأكثر في تاريخ البرنامج الذي انطلق في العام 2012، والتي تأتي في حقول "الشعر، القصة، الغناء والموسيقا، السينما، الفن التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي".وأثنى الغزوي، على جهود اللجنة العليا والإدارة التنفيذية للمهرجان ووزارة والشباب والتربية والتعليم والجامعات الحكومية والخاصة والهيئة الملكية الأردنية للأفلام والأدباء والفنانين الذين ذكروا أسماء مبدعين للمشاركة.وتشكلت لجنة الفرز والتقييم، من الكاتبة والناقدة الدكتورة نهلة الشقران، والناقد السينمائي والصحفي ناجح حسن، والمخرج الدكتور عمر نقرش، والكاتبة الدكتورة صبحا علقم، والفنان والملحن فتحي الضمور، والفنان التشكيلي كمال أبو حلاوة، والمصور الفوتوغرافي سقراط قاحوش. -(بترا)