بسام كوسا: التمثيل ستارة لمهن أخرى.. وهبة نور تصفه بـ"الجاهل"

خرجت الفنانة السورية هبة نور عن صمتها، بعدما تعرضت لهجوم، فسره البعض أنه متعمد، من قبل الفنان بسام كوسا، فكتبت عبر خاصية الستوري على منصة "إنستغرام": "من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمع والمعارضة قبل أن يفهم والحكم بما لا يعلم!".

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وكان بسام كوسا في آخر إطلالة له، قد هاجم فئة الفنانات الدخيلات على الفن قائلًا: "هناك من زميلاتنا الفنانات، من يمتلكن موهبة عالية وقمة في الرقي والاحترام، ولكن منهن من يعتبر الفن ستارة لممارسة مهن أخرى، وأنا مسؤول عن هذا الكلام".



وأضاف كوسا: "كل شي يرموه على الذكاء الاصطناعي، أنو والله هي مو أنا، الذكاء الاصطناعي لفقلي ياها على أساس نحنا كنا سابقين الذكاء الاصطناعي"، ما اعتبره البعض إشارة واضحة لهبة نور، حيث نُشر خلال الفترة الماضية فيديو لها وصف بـ"الخادش".



وحينها قام الكثير من المتابعين بحفظ الفيديو وأعادوا نشره على منصات التواصل الاجتماعي، وقالت نور حينها إن الفيديو ملفق بطريقة الذكاء الاصطناعي وهدفه الإساءة إلى سمعتها، كما هددت بمقاضاة كل من ينشره.

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