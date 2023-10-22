الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب انتقاده "إسرائيل".. إلغاء حفلات العازف التركي فاضل ساي في سويسرا

بدأ الملحن وعازف البيانو تركي ساي بدأ مسيرته الفنية عام 1984
بدأ الملحن وعازف البيانو تركي ساي بدأ مسيرته الفنية عام 1984
ألغيت حفلات كان مقرراً أن يحييها عازف البيانو التركي فاضل ساي في سويسرا الأسبوع المقبل، بسبب تعليقات ندد فيها بإسرائيل على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وفق ما أعلن الفنان ومجموعة ميغروس السويسرية المنظمة للحدث.اضافة اعلان


وكان من المقرر أن يعزف ساي من الاثنين إلى الخميس مع أوركسترا برمنغهام السيمفونية في زوريخ وبرن وجنيف ولوسيرن.

وقال ساي في بيان نشره بالإنجليزية عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً): "استشهد مسؤولون في ميغروس بالأفكار التي عبّرتُ عنها بشأن التوترات الإسرائيلية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير قرارهم".

وأضاف: "لن أغيّر شيئاً في ما كتبتُ في حساباتي".

وستشهد حفلات "ميغروس كلاسيكس" الأربع في الفترة من 23 إلى 26 تشرين الأول "تغييراً في البرنامج. فبدلاً من فاضل ساي، سيحيي العروض عازف البيانو السويسري لويس شفيزغيبيل"، وفق ما أكد المنظمون في بيان.

وأشار المنظمون إلى أن "السبب في هذا التغيير هو أن التصريحات العامة التي أدلى بها فاضل ساي في أعقاب الهجوم الإرهابي ضد إسرائيل لا يمكن الدفاع عنها بالنسبة لشركة ميغروس".

وقال ساي إنه نشر ثلاث تغريدات ومقطع فيديو بشأن هذه التطورات الأخيرة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وفي رسالة على منصة إكس، رد ساي على منشور للرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتهم فيه الأخير إسرائيل بالوقوف وراء القصف الذي طاول مستشفى الأهلي العربي في غزة الثلاثاء الفائت وأوقع مئات الضحايا.

وردّ ساي: "أنا أؤيد هذا الكلام بالكامل. أشكركم على هذا التصريح المنطقي".

وأضاف: "يجب على الجميع أن يفعلوا شيئاً لوقف هذه الحرب. يجب محاكمة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو بتهمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والمجازر"، قبل أن يتابع "الحرية للفلسطينيين وللإنسانية. كفانا هذه الوحشية". -وكالات





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