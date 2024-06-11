 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب دعم غزة.. اعتقال نجل عمرو واكد في فرنسا

عمرو واكد
عمرو واكد

أعلن الممثل المصري عمرو واكد اعتقال ابنه في فرنسا على خلفية مشاركته في مظاهرات داعمة لفلسطين.

 

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 إذ كتب واكد عبر حاسبه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن الشرطة الفرنسية اعتقلت نجله ضمن مجموعة من 50 قاصراً كانوا يتظاهرون ضد الإبادة في غزة.
فيما أكد الممثل المصري في المنشور الذي شاركه، الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024، أن الشباب لا يزالون محبوسين منذ اعتقالهم أمس الخميس وحتى وقت كتابته المنشور.


واكد الذي يعيش خارج مصر منذ سنوات بسبب موقفه المعارض للنظام السياسي الحالي، انتقد سياسة الحكومة الفرنسية في القبض على المواطنين الذين يعترضون على الجرائم الإسرائيلية بحق أهل غزة من النساء والأطفال.

يأتي هذا في خضم قمع يواجهه نشطاء داعمون للقضية الفلسطينية في دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وكذلك في الولايات المتحدة.

 


فيما توشك الحرب الإسرائيلية على غزة الدخول لشهرها التاسع، حيث قتلت إسرائيل ما يزيد عن 36 ألفاً (36.654 فلسطينياً)، معظمهم من النساء والأطفال، فيما أصابت ما يزيد عن 83 ألفاً (83.309 فلسطينيين)، فضلاً عما يصل إلى 10 آلاف مفقود، وفقاً لآخر إحصاءات وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس 6 يونيو/حزيران 2024. عربي بوست 

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