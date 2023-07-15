السبت 15 تموز 2023
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بسبب 100 دولار... أيمن زيدان ينتقد النظام السوري

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الممثل أيمن زيدان
أعرب الممثل أيمن زيدان، عن امتعاضه من فرض النظام السوري تصريف مبلغ 100 دولار على جميع المسافرين الذين يدخلون البلاد.

وقال  زيدان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: شارفت على السبعين من عمري ولم يحدث أن اضطررت لتصريف مائة دولار من أجل أن يفتح لي ما يسمى الوطن أبوابه.اضافة اعلان

وأضاف "زمن المفارقات والغرابة (…) لا تعليق"، علما أن زيدان عُرف بمواقفه المؤيدة لنظام بشار الأسد، نقلا عن الحرة.

وقالت قناة "أورينت" المعارضة: "لم يشعر أيمن زيدان أنه رهينة لدى النظام إلا عندما (...) أُلزم بتصريف مئة دولار" التي فرضها النظام "على السوريين منذ 3 سنوات".

وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.

وأدى تدهور قيمة الليرة خلال الفترات الماضية إلى ارتفاع أسعار السلع، وفاقم المصاعب بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء حاجياتهم.

ويذكر أن سعر صرف العملة مقابل الدولار تجاوز للمرة الأولى عتبة 10 آلاف ليرة قبل أيام، وسط فوضى في أسعار الصرف وتفاوتها بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
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