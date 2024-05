بطريقة خلاقة.. كيت بلانشيت تتحدى "كان" وتدعم فلسطين (صور)

أثارت نجمة هوليوود، الأسترالية كيت بلانشيت، غضب الناشطين الإسرائيليين، عند ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ77 الحالية، بفستان مستوحى من العلم الفلسطيني، من تصميم جون بول غوتييه.



وبرزت بلانشيت على السجادة بفستان أسود، بطرفين حاملًا اللونين الأخضر والأبيض لتبرزهما فوق السجادة الحمراء، ما أعطى المشهدية صورة كاملة للعلم الفلسطيني، على السجادة الفاخرة في مدخل المهرجان العالمي، خلال العرض الأول لفيلم "The Apprentice".

Cate Blanchett at the Cannes Film Festival premiere of “The Apprentice” in Cannes, France 🇵🇸pic.twitter.com/cITK1wMNIb



6 months ago she talked about Palestine as the UNHCR Goodwil ambassador in the European Parliament pic.twitter.com/t2H9kx4hI1 #CannesFilm #Gaza #Palestine #Israel pic.twitter.com/clAT7m2mUZ