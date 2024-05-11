بطلة "طائر الرفراف" تتعرض للتحرش العلني على المسرح أمام الجمهور (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنجمة التركية عفراء ساراتش أوغلي، بطلة مسلسل الطائر الرفراف، وهي تتكرم على المسرح في أحد المهرجانات.



وظهر إلى جانب عفراء ساراتش الشخص الذي سلمها الجائزة، ولكن ما شكل صدمة لها وللمتابعين هو الطريقة التي لمسها بها الرجل.



وفي التفاصيل، بدا واضحا أن الرجل قام بلمسها في حين انها ابتعدت عنه قليلا بطريقة لائقة والصدمة بادية على وجهها، فاتهمه الكثيرون انه حاول التحرش بها، في حين أن البعض اعتبر أنه حاول حمل الجائزة معها ولا نية له بالتحرش.

اضافة اعلان