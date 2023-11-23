الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بطل مسلسل "الهيبة": أنا مع السلام وضد عملية 7 أكتوبر (فيديو)

الفنان السوري أويس مخللاتي
الفنان السوري أويس مخللاتي

أثار الممثل السوري أويس مخللاتي، بطل مسلسل الهيبة، الجدل بتصريحاته التي أدلى بها ببرنامج فوق الـ18، التي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على قناة الجديد.

اضافة اعلان

 

وقال مخللاتي: أنا ضد العملية التي حصلت في الـ7 من أكتوبر

 

وأضاف الفنان السوري: أنا أبحث عن حل بين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو إقامة دولتين والسلام.

 

 

 

 

هذه التصريحات التي تبناها مخللاتي أغضبت رواد السوشال ميديا، حيث اعتبروها "مستفزة" و"غير عقلانية" ورح آخرون يصفونه بالـ "العميل" و"الصهيوني".

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
napoleon_joaquin

فيلم ريدلي سكون يثير الجدل.. هل فجّر نابليون أهرامات مصر؟

منذ 26 دقيقة
هند صبري

بسبب تجويع غزة.. هند صبري تستقيل من منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة

منذ2 ساعة
"أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك. فلسطين ستكون حرة"، تقول ميليسا

طرد بطلة "Scream" من الجزء السابع بسبب دعمها لفلسطين

22 تشرين الثاني 2023
(4) Shahid- بطن الحوت

"بطن الحوت".. دراما اجتماعية تتناول الصراع بين الخير والشر

22 تشرين الثاني 2023
اختارت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط ويجز ضمن قائمتها "30 تحت الـ 30" لعام 2023 التي تضم أبرز قادة التغيير في المنطقة.

بعد أنغام.. ويجز يرد على أفيخاي أدرعي: اليهودية بريئة منك يا ابن الصهيونية

20 تشرين الثاني 2023
يوجه جيمس رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين جميعاً

“اقتلوهم جميعاً”.. منتج فيلم أوبنهايمر يحرض إسرائيل على عدم التوقف عن قصف غزة

20 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الناقل الوطني للمياه – جلالة الملك يتدخل

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة.. الإعلام العربي يبالغ بالتركيز على ضعفنا وخسائرنا

محمود الخطاطبة |اليوم

الترانسفير عود على بدء،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن التزود بالطاقة والمياه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل بعد عدوان غزة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 