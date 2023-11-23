بطل مسلسل "الهيبة": أنا مع السلام وضد عملية 7 أكتوبر (فيديو)

أثار الممثل السوري أويس مخللاتي، بطل مسلسل الهيبة، الجدل بتصريحاته التي أدلى بها ببرنامج فوق الـ18، التي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على قناة الجديد.

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وقال مخللاتي: أنا ضد العملية التي حصلت في الـ7 من أكتوبر

وأضاف الفنان السوري: أنا أبحث عن حل بين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو إقامة دولتين والسلام.

هذه التصريحات التي تبناها مخللاتي أغضبت رواد السوشال ميديا، حيث اعتبروها "مستفزة" و"غير عقلانية" ورح آخرون يصفونه بالـ "العميل" و"الصهيوني".

كير اويس مخللاتي واطي صح؟

كتير بكره تمييع مصطلح العمالة طالع نازل، بس شو ممكن تكون العمالة غير نكران احتلال وجرائمو على مدى عقود، اعتبار ان سجن اهل غزة بأكبر معتقل بالعالم (بإعتراف شركاء اسرائيل) بكلمة : انا مش معو (ع اساس انت الك حق تقول انت مع شو ومع مين) فصل مسار ٧ اوكتوبر عن… — أماني جحا (@amanie_geha) November 21, 2023

مين أويس مخللاتي بلا زغرة، يعني رأيه شو بقدم وبأخر شو هالسخافة ! — حسين (@hosaynovski) November 21, 2023

حدا يفهم أويس مخللاتي انو الاوطان لا تحرر الا بالدماء وانو الحرية لاتعطى بل تؤخذ

انو الفنان والمثقف الحقيقي مش مع السلام لان السلام الوحيد هو عدم وجود محتل #فوق_الـ18@rabiazayyat @ALJADEEDNEWS — Ahed Madi عاهد ماضي (@77ahed) November 21, 2023

سمعت تصريح اويس مخللاتي قال هومع حل الدولتين(قال دولة إسرائيل علنا)بمعنى يعترف بها وانه مع السلام بينهم(ع اساس اسرائيل في مدنيين)و يدين حماس(كأنه هيدي اول مرة إسرائيل بتضرب فلسطين و هي كتير كيوت)مش انه صرلها 75سنةعم تفظع بالشعب الفلسطيني هزلت شخص معدوم ثقافة يعطي رأيه بهيك قضية — Abdo_Chahin_fans.Z (@FansChahin) November 22, 2023

"#أويس_مخللاتي : لا اؤيد ما فعلته #حماس في 7 تشرين"



يا ست رابعة اختيار السكير المطرود من عائلته "التي أعرفها شخصيا" الدمشقية المحافظة ليمثل الفنانين السوريين خاطئ جدا، ومن هو وما قيمته الفنية أصلا كي يعطى منبرا؟

#فوق_18@rabiazayyat @owisses — التغريدة السورية (@TheSyrianTweet) November 22, 2023

#اويس_مخللاتي خليك عاللايف بالتيك توك ما ضروري تطلع تفرجي سخافة أفكارك.#فوق_18 — محمد مطاوع (@MohamedMotaweh) November 21, 2023

أويس مخللاتي (صخر ) قال الارض بتتحرر بالسلام والحب مع العدو يلعن يلي علمك الحب .شو نوع هالبشر ؟ — Sahar (@Sahar44356128) November 21, 2023

قديش كبير محمد عطية

وقديش واطي اويس مخللاتي

عم يحكي عن السلام مع اكثر كيان اجرامي بالعالم ومعترف بالكيان المغتصب على انه دولة 🤮 — zainab alayan (@ZainabAlayan) November 21, 2023

ما بعرف كيف شخص مفروض انه طلع ثورة عرئيسه عشان يطلب حقوقه

رافض فكرة المقاومة وهي حق مشروع لأي شعب تحت الاحتلال

اويس مخللاتي عميل وكل من يتبع فكره — alaa.alakras (@AlaaAlakras) November 22, 2023