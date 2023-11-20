الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد أنغام.. ويجز يرد على أفيخاي أدرعي: اليهودية بريئة منك يا ابن الصهيونية

اختارت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط ويجز ضمن قائمتها "30 تحت الـ 30" لعام 2023 التي تضم أبرز قادة التغيير في المنطقة.
اختارت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط ويجز ضمن قائمتها "30 تحت الـ 30" لعام 2023 التي تضم أبرز قادة التغيير في المنطقة.

رد مغني الراب ويجز على تغريدة لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عرض فيها بالفيديو مشهدا لجنود إسرائيليين يساعدون مسنين من أهالي غزة أثناء نزوحهم إلى جنوب القطاع.

ونشر أدرعي هذا الفيديو عبر منصة "إكس" وكتب معلقا عليه: "الفرق بين أبناء اليهودية وأبناء الثقافة الداعشية كالفرق بين النور والظلام".


ويجز يرد على أفيخاي أدرعي

وأضاف: "في خضم الدمار الذي تسبب فيه دواعش حماس لسكان غزة وتشريدهم، تطل رحمة جنود جيش الدفاع على هؤلاء لتعكس قيم جنودنا وشعبنا، من خلال مساعدة رجل مسن بسحب عربته ليساعد امراة مسنة والانتقال الى جنوب وادي غزة. قد يكون مشهدًا عاديًا، لكن إذا تعمقنا في ماهية هذه الحرب نرى أكثر مما يجب رؤيته. وكم قصة كهذه تحصل اليوم لتؤكد أننا أقوى من الرافضين والحاقدين".

ورد ويجز عليه بتغريدة عبر منصة "إكس" قائلا: "دواعش اسرائيل سيقتلون هؤلاء الابرياء بمجرد ما ينتهي التصوير شتان الفرق بين اليد الجبانة واليد الثائرة يا عنصري النشأة".

وتابع: "مسرحياتكم وخدعكم الرخيصة لا تنطلي الا علي محدودي الفكر ومغسولي الدماغ والعنصريين وانت خير عينة. اليهودية بريئة منك يابن الصهيونية".

يذكر أن مجلة "فوربس" الشرق الأوسط اختارت مغني الراب المصري ويجز ضمن قائمتها "30 تحت الـ 30" لعام 2023، والتي تضم أبرز قادة التغيير والمؤثرين الشباب في المنطقة.

وجاء في بيان نشرته المجلة على موقعها الإلكتروني: "إن القادة الشباب الملهمين والحالمين والمبدعين والرياضيين المدرجين في قائمتنا لأكثر من 30 شخصًا تحت سن الثلاثين هم في طليعة قيادة التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وكان ويجز أعلن يوم الجمعة الماضي عن قيامه بخطوة جديدة تعبيرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، واعتراضه على تحيز منصة فيسبوك ضد أهالي غزة.

وكتب ويجز عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لقد قمت بحذف فيسبوك وماسينجر، وأشعر بالخزي لأنني أستخدم إنستجرام وأحقق أرباحا لشركة ميتا التي تغطي على الإبادة الجماعية".

وأضاف: "في انتظار منصة حرة لنا لنتكلم دون إسكاتنا. الجميع سئموا من هرائهم على أي حال".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، سجل ويجز أكثر من موقف عبر من خلاله عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخلال جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، شارك في إحدى المظاهرات التي تدين العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم تنظيمها في نيويورك. -وكالات

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