الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد أن تابعته بيلا حديد على إنستغرام... باسم يوسف: زوجتي متحمسة أكثر مني

"بيلا حديد تابعتني على إنستغرام. الخلود يتحقق"، يقول يوسف
"بيلا حديد تابعتني على إنستغرام. الخلود يتحقق"، يقول يوسف

على طريقته الكوميدية الخاصّة، أعرب الإعلامي باسم يوسف عن سعادته بعد قيام عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد بمتابعته على منصة إنستغرام.

وكتب باسم عبر حسابه على فيسبوك منشوراً احتفالياً اعتبر فيه أن أمنياته تحققت وأنه وصل إلى الخلود، قائلاً: "بيلا حديد تابعتني على إنستغرام. الخلود يتحقق"، مضيفاً بطرافة: "زوجتي متحمسة أكثر مني!".

الجدير بالذكر أن بيلا وباسم يشتركان في كونهما من أكثر الشخصيات المؤثرة في دعم القضية الفلسطينية ودحض الفكر الصهيوني على مستوى العالم.

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