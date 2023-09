بعد أيام من احتفالها بميلادها الـ89.. صوفيا لورين بالمستشفى

اضافة اعلان

خضعت الممثلة الإيطالية الشهيرة صوفيا لورين، الحائزة على الأوسكار، لعملية جراحية في الفخذ، بعدما تعرّضت لكسر فيه إثر سقوطها داخل منزلها في جنيف أمس الأحد (24 سبتمبر/أيلول 2023).وكتبت سلسلة المطاعم التي تملكها لورين وتحمل اسمها، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك "بعدما خضعت الممثلة لعملية جراحية ناجحة، ستكون في فترة تعاف قصيرة قبل الخضوع لجلسات إعادة تأهيل"، مضيفةً: "لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام وستعود لورين بجانبنا قريباً".وكانت الصفحة قد ذكرت أن لورين تخطط لافتتاح فرع جديد من سلسلة مطاعمها هو الرابع في إيطاليا بمدينة باري غدا الثلاثاء، حيث كان يفترض أن تتسلم شهادة المواطنة الشرفية للمدينة، لكن تم الإعلان الآن على الصفحة الرئيسية لسلسلة المطاعم عن تأجيل الافتتاح بسبب السقوط.وقال متحدث باسم النجمة السينمائية الإيطالية لرويترز الاثنين (25 سبتمبر/ أيلول 2023) في رسالة بالبريد الإلكتروني إن العملية الجراحية التي أجريت للممثلة التي تبلغ من العمر 89 عاما "سارت بشكل جيد وهي الآن بحاجة إلى الراحة وكل شيء سيُحل".ولم يذكر المتحدث تفاصيل لكنه قال إن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية صحيحة. وأفادت التقارير بأن النجمة سقطت في منزلها بجنيف أمس الأحد وأصيبت بكسر في الفخذ.وكانت لورين التي تُعدّ أسطورة العصر الذهبي للسينما الإيطالية احتفلت بعيد ميلادها التاسع والثمانين في 20 أيلول/سبتمبر.في مسابقة للجمال أقيمت في روما في أيلول/ سبتمبر 1951، التقت لورين عندما كانت في مطلع شبابها بالمنتج كارلو بونتي الذي يكبرها بـ22 عاماً وبات شريك حياتها والمُساهم في إطلاق مسيرتها السينمائية.وشاركها بعض أفلامها الأكثر نجاحا ورسوخا في الوجدان الممثل الإيطالي مارسيلو ماستروياني الذي توفي في 1996.وشاركت لورين في أفلام حظيت بشهرة عالمية منها "سكاندل إن سورينتو" (Scandal in Sorrento) للمخرج دينو ريزي، و"ذي ريفر غيرل" (The River Girl) لماريو سولداتي عام 1955.وبدأت منذ العام 1957، تؤدي أدواراً في أعمال هوليوودية إلى جانب ممثلين كانوا يحظون بشهرة واسعة آنذاك، من أمثال أنتوني كوين وكلارك غابل ومارلون براندو وكاري غرانت وبيتر سيلرز وجون واين وفرانك سيناترا وبول نيومان. .وشاركت الممثلة الإيطالية خلال مسيرتها في 90 فيلماً، وفازت بجائزتين للأوسكار، الأولى عام 1961 عن دورها في فيلم (لا تشوتشارا) أو "امرأتان". والثانية عن مجمل مشوارها الفني في 1991. وفازت أيضا بجائزة مهرجان كان.ويعود آخر ظهور سينمائي لها إلى العام 2020 في فيلم "ذي لايف أهيد" (The Life Ahead)، وهو عمل مقتبس عن رواية للكاتب رومان غاري أخرجه نجلها إدواردو بونتي. وعام 2021، نالت بفضل هذا الدور جائزة "دافيد دي دوناتيلو" السينمائية الإيطالية في فئة أفضل ممثلة. -دوتشيه فيليه