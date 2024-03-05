بعد ابتعادها 5 سنوات.. مارغو حداد تشارك بـ"الدوار العاشر" في رمضان

أحمد الشوابكة

عمّان- تطل الفنانة الأردنية الدكتورة مارغو عطا الله حداد على المشاهدين عبر شاشة التلفزيون الأردني في شهر رمضان المبارك، من خلال مشاركتها بالمسلسل الاجتماعي "الدوار العاشر"، بعد ابتعادها عن التمثيل خمس سنوات.

وكان آخر حضور للفنانة حداد في الفيلم المصري "بيت ست"، مع عدد من الممثلين المصريين والذي أنتج عام 2019، بعد أن اختارته "نتفليكس" لعرضه على شبكتها ضمن مجموعة من الأفلام والمسلسلات.

ويتولى إدارة إخراج المسلسل "الدوار العاشر" المخرج الأردني محمد لطفي ومن تأليف الكاتب الدكتور محمد البطوش ومن إنتاج التلفزيون الأردني، والمشرف العام على المسلسل مدير التلفزيون رائد عربيات.

وتم تصوير حلقات "الدوار العاشر" المكونة من ثلاثين حلقة في العديد من المواقع الأردنية، ويجتمع في العمل نخبة من نجوم الدراما الأردنيين من أبرزهم: منذر رياحنة، مارغو حداد، صفاء سلطان، ماهر خماش، ساري الأسعد، محمد الإبراهيمي وغيرهم، وكما يضم العمل فريقا عالميا شارك في صناعة أفلام سينمائية في هوليوود في الأمور التقنية كمدراء التصوير والإضاءة.

وتلعب الفنانة حداد شخصية "داليا" في المسلسل الذي يطرح العديد من القضايا الاجتماعية، والذي أيضا يقع في خانة أعمال الحركة والإثارة والمطاردة البوليسية في خطوط تشويقية في أحداث إنسانية تجمع بين عبد المجيد وزوجته داليا في قصة حب تلقائية في حي فقير سرعان ما انتهت في حي برجوازي، وفق ما ذكرته في سياق حديثها لـ " الغد".

وتشير حداد إلى أن هذا العمل ليس بالهين، لأنه يحتوي على مشاهد ضخمة لمكافحة المخدرات على الحدود بإمكانيات وآليات ضخمة.

ولا تخفي الفنانة أن ابتعادها عن التمثيل لتلك الفترة يعود لنمطية وتكرار معظم الأدوار التي أدتها ولم تضف على مسيرتها أي شيء جديد، موضحة، "ما جعلني ابتعد تلك الفترة واتفرغ لمهنة التدريس في الجامعة، ولأنها فعلياً بحاجة إلى من يدفعها للعودة من خلال البحث عن الشغف وتقديم شخصية مختلفة لم تظهر فيها من قبل".

وتشير إلى الدور الذي لعبه الفنان منذر رياحنة ومخرج العمل محمد لطفي بدخولها فى منظومة العمل كعنصر أساسي ومشارك فعال، لأنها شعرت بأن الوقت حان لتطل على جمهورها من جديد، مع وجود مخرج مبدع، ونجم كبير، يشاركانها ثنائية جديدة، خاصة أن الشخصية التي تقدمها جديدة بكل تفاصيلها، مبينة أن الشخصيات التي تقدمها بالأعمال الدرامية تقرأها بتأن وتعيش أدق تفاصيلها، وهذا بحد ذاته يعطيها إصرارا على تقمص شخصية الدور الموكل لها.

وتلفت حداد، وهي عضو في نقابة الفنانين الأردنيين، إلى ضرورة أن يكون الممثل فنانا بالروح لا بالمعنى المادي للمهنة، وأن يؤدي شخصياته التمثيلية بتوق البدايات، رغم سنوات تجربته الفنية الطويلة، وأن يؤدي كل الشخصيات الموكلة له بهمة وحيوية واجتهاد في تكريس أدواره التمثيلية المتعددة، دون أن يكون أسيرا للنمطية في الأداء أو الشخصيات والقدرة على الخلق والإبداع وكاريزما الحضور.

وتحدثت حداد عن تجربتها في مجال الإشراف على مشاريع طلبة قسم صناعة الأفلام في الجامعة الأميركية بمادبا، معتبرة أن مشروعات أفلام التخرج تمنح الطلاب الفرصة لتطبيق ما تعلموه في مجال تخصصهم وتنفيذه ميدانيا؛ ليكونوا جاهزين للانضمام لسوق العمل، كما تحظى مشاريع تخرج الطلاب على اهتمام ودعم من إدارة الجامعة ما يعطي حافزا للطلبة للعمل بجدية على مشاريعهم من أجل تحقيق إنجازات أكبر ومستقبل مشرق لهم في مجال صناعة الأفلام.

ولفتت حداد أنظار الجمهور العربي والأردني من خلال مشاركتها في العديد من المسلسلات والمسرحيات الناجحة منها مسلسل "اوركيدا"، مع الممثل جمال والمخرج حاتم علي، ومسلسل "السلطان والشاه" مع النجمين محمد رياض ومادلين مطر، ومسلسل "الطريق إلى كابول" و "سر النوار" و"خيوط الظلام" و"الطريق الوعر" و "طائر الشوك" والمسلسل البدوي "شوق" الذي جمعها بالفنان الراحل ياسر المصري.

اضافة اعلان





الفنانة مارغو حداد-(من المصدر)



