بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للممثل فادي إبراهيم

تحدث نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي عن تطورات الحالة الصحية للممثل فادي إبراهيم.



وقال بدوي، حسب ما ورد في "ارم نيوز": "الحالة الصحية للزميل والأخ فادي إبراهيم مستقرة إلى حدّ بعيد، وتشهد تحسنًا وإنْ كان بسيطًا، إلا أننا نأمل خيرًا في أن يتعافى بالكامل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تمّ تفادي بتر قدمه اليمنى".

اضافة اعلان



وأشار إلى أنّه "على تواصل دائم مع فادي إبراهيم الذي يمكث داخل المستشفى"، لافتًا إلى أنّ "حالته النفسية مرتفعة إلى أبعد حد، بحسب قوله".

وكان إبراهيم قد علّق في وقت سابق على ما يمر به، حيث جاء في بيان أصدره عبر نقابة الممثلين ونشره الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله عبر حسابه على "فيسبوك": "أصدقائي وأحبائي... أتقدّم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحيّ الحرج، والذي عبّرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون التي تتابع منذ البداية كلّ التفاصيل، ولديها الجواب عن أيّ سؤال، وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي. مع خالص شكري وامتناني ومحبتي.. فادي إبراهيم".





استياء من الأكاذيب



يشار إلى أن نقابة الفنانين في لبنان كانت أعربت عن استيائها من انتشار أخبار مغلوطة عن الفنان فادي إبراهيم، والتي تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدة المادية للممثل كي يتمكن من تلقي العلاج الخاص بغسيل الكلى.وقالت النقابة إن الفنان ليس بحاجة لأي مساعدة، مشددة على أن جميع زملائه في النقابة يقفون إلى جانبه.