السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد دعمها لفلسطين.. جدل إثر حضور سيلينا غوميز حفل زفاف إسرائيلياً

دافع محبو الفنانة الأميركية عنها وأشاروا إلى مغادرتها في بداية الحفل قبل ظهور العلم
دافع محبو الفنانة الأميركية عنها وأشاروا إلى مغادرتها في بداية الحفل قبل ظهور العلم

أثار حضور النجمة الأمريكية سيلينا غوميز حفل زفاف صديقها السابق صامويل كروست في قصر في كونديكورت، في باريس، جدلا على وسائط التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر فيديو من حفل الزفاف الذي يظهر فيه العريس وضيوفه وهم يرقصون تحت علم إسرائيل.

اضافة اعلان


وحسب صحيفة «ديلي ميل» ظهرت النجمة مرتديه ثوبا أسود، مع زوج من الأحذية السوداء ذات الكعب العالي ومعطف أسود من الفرو.


ورغم إعلان غوميز دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والتبرع لها، استهجن كثيرون وجودها في حفل يرفع العلم الإسرائيلي في هذه الظروف الصعبة التي يقتل فيها الفلسطينيون.


وبينما لم تظهر غوميز في الفيديو افترض الكثيرون أنها كانت حاضرة خلال رقصة الزفاف الصهيونية، إلا أن البعض من محبي المغنية العالمية، دافعوا عنها وأشاروا إلى مغادرتها في بداية الحفل، وقبل ظهور العلم.


وكان عدد كبير من المشاهير حول العالم، أبدوا، تضامنهم مع أهالي غزة منذ إعلان إسرائيل الحرب عليهم، ومعظم الإعلاميين يساندون القضية الفلسطينية علنا أم ضمنيا، خشية من سطوة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة ومعظم الدول العربية. -وكالات 

 

اقرأ أيضاً: 

8 نجوم عالميين دعموا القضية الفلسطينية

 

 

 


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
"أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك. فلسطين ستكون حرة"، تقول ميليسا

طرد بطلة "Scream" من الجزء السابع بسبب دعمها لفلسطين

22 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
عُين أبيل نسفاي كأحد سفراء النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي عام 2021

المغني “ذا ويكند” يتبرع بـ2.5 مليون دولار لغزة

منذ3 ساعة
تحرص قطان حالياً على تعليم ابنتها الحقائق المتعلقة بغزة

هدى قطان: تخليت عن أصدقائي من المشاهير بعد دعمهم للاحتلال (فيديو)

30 تشرين الثاني 2023
أشارت الممثلة إلى الإجراءات التي اتخذتها من أجل القيام بالتخلي عن جنسيتها

ممثلة إسرائيلية تتخلى عن جنسيتها تضامناً مع غزة (فيديو)

30 تشرين الثاني 2023
صفق جمهور مراكش للفيلم بحرارة وهتفوا بعبارة "تحيا فلسطين" داخل قاعة العرض

“باي باي طبريا”.. فيلم وثائقي فلسطيني مرشح للأوسكار

29 تشرين الثاني 2023
كانت النجمة أحد أبرز المشاهير الذين انضموا إلى الناشطة سيندي شيهان في صيامها ضدّ غزو العراق

سوزان ساراندون.. تاريخ ثري بقمعها "المحتل" ومعاندة "هوليوود"

29 تشرين الثاني 2023
لوحة بريشة الفنانة الفلسطينية روان عناني

لغة الحرب الناعمة.. لماذا تغني الفلسطينيات “الترويدة” بطريقة مشفرة؟

28 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 