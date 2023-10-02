بعد فقدانهم بإعصار درنة.. مها المصري تنعى ابن شقيقتها وزوجته وأولاده الخمسة

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وكتبت المصري عبر حسابها في "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء بقضاء".وأضافت: "ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة... الله يرحمكم يا حبايب قلبي، ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنة".وتوجّهت إلى شقيقتها بالقول: "الله يصبّر قلبك يا حبيبتي، أنتِ وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة... الله يبرّد قلبك، وينزل عليك السكينة والرضا بقضاء الله... مصابنا واحد يا حبيبتي، ونحتسبهم من الشهداء".وشكرت المصري كلّ مَن ساندها مِن الزملاء ومَن وقف إلى جانبهم في ليبيا، راجية ألّا يُصاب أحد بمكروه. -وكالات