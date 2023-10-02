الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

بعد فقدانهم بإعصار درنة.. مها المصري تنعى ابن شقيقتها وزوجته وأولاده الخمسة

كتبت المصري عبر حسابها في "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء بقضاء"
كتبت المصري عبر حسابها في "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء بقضاء".
بعد النداء الذي أطلقته الممثلة السورية مها المصري، في 15 أيلول الماضي، للمساعدة في البحث عن ابن شقيقتها وعائلته المفقودين في درنة الليبية جرّاء الفيضانات القاتلة، خرجت المصري صباح اليوم لتُعلن الخبر الحزين إلى جمهورها في العالم العربي، ناعية أفراد العائلة بألم كبير.اضافة اعلان

وكتبت المصري عبر حسابها في "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء بقضاء".

وأضافت: "ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة... الله يرحمكم يا حبايب قلبي، ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنة".

وتوجّهت إلى شقيقتها بالقول: "الله يصبّر قلبك يا حبيبتي، أنتِ وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة... الله يبرّد قلبك، وينزل عليك السكينة والرضا بقضاء الله... مصابنا واحد يا حبيبتي، ونحتسبهم من الشهداء".

     

وشكرت المصري كلّ مَن ساندها مِن الزملاء ومَن وقف إلى جانبهم في ليبيا، راجية ألّا يُصاب أحد بمكروه. -وكالات

اقرأ أيضاً: 
سلمى المصري تكشف مستجدات اختفاء ابن شقيقتها وعائلته في ليبيا
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفنانة إلهام شاهين

إلهام شاهين بتصريح جريء: مفيش حاجة اسمها الشرع سامحلك تتجوز أكتر من واحدة

01 تشرين الأول 2023
ضمن فعاليات مهرجان "عمان جاز" انطلاق "موسيقى عالدرج" وبرنامج "حلقات" في البترا

ضمن فعاليات مهرجان "عمان جاز" انطلاق "موسيقى عالدرج" وبرنامج "حلقات" في البترا

01 تشرين الأول 2023
والد الشهيد الطفل محمد الدرة

في الذكرى الـ23 لاستشهاده.. كيف عالجت السينما المصرية قضية محمد الدرة؟

01 تشرين الأول 2023
مشهد من فيلم كلوس للمخرج البلجيكي لوكاس دون-(من المصدر)

"كلوس".. ما يشوب صداقة المراهقين من ربح وخسارة

30 أيلول 2023
‎عش الحياة".. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ

‎عش الحياة".. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ

30 أيلول 2023
الفنان المصري محمد فريد

وفاة الفنان المصري محمد فريد

30 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة ثقة وليست أزمة لقاحات

ماهر أبو طير |اليوم

"جراثيم التعليم"

موفق ملكاوي |اليوم

تعديل ودورة نيابية وكواليس

جهاد المنسي |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الأردن في الميزان

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حفلة فنان في العقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
 