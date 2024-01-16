بعد مرور 100 يوم على العدوان.. محمد عساف يغني لغزة و آلامها

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“أنا على أرضك رابي وما بعت ترابي”



عرض لمشاهد عدوان تدمي القلوب والعيون



تفاعل كبير مع أغنية عساف



جاء في مطلع الأغنية: “غزة غزة غزة، انت رمز العزة، احني راسك يالتاريخ وبغير غزة ما ترفعها، جينا أطفال وفيها نشيخ، وفيها جذوري وما تقلعها”.وفي صدر الأغنية تقول الكلمات: “على أرضك أنا رابي، صابر على الأوجاع وما بعتو ترابي.. لك أكتب يا هالتاريخ على اللي جرى بي، أنا غزة وبصمودي انضرب”.والأغنية من كلمات الشاعر سامي عفانة، وتلحين الفنان وائل الشرقاوي.وعرض عساف في الفيديو كليب مشاهد من الدمار والمعاناة التي يعانيها أهل القطاع على خلفية عدوان غزة.وقد ضمّن الفنان في هذا الفيديو لقطات ومشاهد صادمة ومؤلمة لأمهات يحتضن جثامين فلذات أكبادهن، وعناقاً للأحبة الذين يتعالون على جراحهم حباً ودفاعاً عن أرضهم، كما ظهرت مشاهد تدمي القلوب والعيون لرؤية أطفال مذعورين خائفين يبكون الأهل والإخوة، إلى جانب مقابر جماعية احتضنتهم أرض غزة، كما بدا في أحد المشاهد الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي تحول إلى أيقونة للصبر والصمود.وأرفق النجم الفلسطيني الفيديو بتعليق جاء فيه: “فيها جذوري وما تقلعها… #غزة _العزة”.وذكر عسّاف في تصريحات صحفية إن أغنيته تعبر عن اعتزازه بأبناء وطنه في غزة، وأنه يشعر بما يعانونه من الاحتلال الإسرائيلي.وقال إن “الأغنية أخذت وقتاً طويلاً من التحضير، كون موجة الحرب والعدوان كانت عالية، ولم أكن أستطيع التفكير في بداية العدوان إلا بما يحدث من مآسٍ”.استطاع فيديو عساف أن يحقق نسبة مشاهدة عالية، حيث علّق العديد من المتابعين على المقطع بالدعاء لنصرة أهل غزة في محنتهم.كما أشاد المتابعون بأداء محمد عساف بالتعليق: “ابن غزة العزة”، ووصفه العديد منهم بأنه “صوت القضية والحق”.ومحمد عساف هو مغنٍ فلسطيني بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغانٍ مصورة له، بدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة إم بي سي 1، وكان له حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم 2014 وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2016. -عربي بوست