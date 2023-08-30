الأربعاء 30 آب 2023
النسخة المطبوعة

بعمر الـ67.. كريس جينر تعود شابة بلمسة خبير تجميل لبناني (صورة)

كتبت كريس معلقةً على الصور ما معناه : "كريس جينر الأم في جلسة اليوم مع سامر خزامي"
كتبت كريس معلقةً على الصور ما معناه : "كريس جينر الأم في جلسة اليوم مع سامر خزامي"
تصدر خبير التجميل اللبناني سامر خزامي منذ ساعات صفحات السوشيال ميديا، بعد أن نال اهتمام المتابعين إثر مشاركته فيديو جمعه مع كريس جينر والدة الشقيقات كارداشيان وجينر، حيث قام بوضع الماكياج لها لتبدوا بعدها وكأنها في عمر الشباب، ما دفع عدد من المتابعين بالتشكيك بأن الصور قد خضعت للتعديل.اضافة اعلان




سامر خزامي يُعيد كريس جينر إلى فترة شبابها

متابعوا سامر دافعوا عنه من خلال التعليقات الإيجابية والردود على الإتهامات المشككة، فهو خبير التجميل المعروف بلمساته الإبداعية على حسب تعبيرهم، وهي ليست المرة الأولى التي ينجح فيها بإخفاء ترهلات البشرة بعمله المتقن وخاصة عندما يتعلّق الأمر بالمشاهير.

وشاركت كريس جينر يوم أمس عبر حسابها الخاص على إنستغرام مقطعاً قصيراً ظهرت فيه وكأنها صوّرته من خلال إضافة أحد الفلاتر التي تُعيد الوجه إلى مرحلة الشباب، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى التشكيك فيه خاصة وأن علامات الكبر والشيخوخة قد اختفت تماماً عن وجهها، وكتبت كريس معلقةً على الفيديو ما معناه : "كريس جينر الأم في جلسة اليوم مع سامر خزامي".




أيضاً نشر سامر صوراً ولقطات جمعته بكريس وشاركها عبر حسابه الخاص على إنستقرام، لتنهال التعليقات المشيدة بعمله الرائع، بينما أصر البعض على اعتبار تلك الصور مزيفة وأنها خضعت للتعديل عبر الفوتوشوب والبرامج التي تُتيح للمستخدم باستعمال الفلاتر.

وقد نال هذا التعاون اعجاب الجمهور الغربي والعربي مع إشادة كبيرة بموهبة سامر وإحترافيته التي يتمتع بها هو ومجموعة من الأسماء اللبنانية الشهيرة في عالم الجمال والموضة. -ET بالعربي

اقرأ أيضاً: 
بعمر الـ80.. الممثلة التركية "نبهات" تكشف سرّ جمالها الأخّاذ
هاني شاكر

هاني شاكر يتجه إلى التمثيل 28 آب 2023

الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

قضية الفاشينيستا الكويتية.. 10 تهم بانتظارها 28 آب 2023

الممثلة التركية نبهات شهري

بعمر الـ80.. الممثلة التركية "نبهات" تكشف سرّ جمالها الأخّاذ 27 آب 2023

"جرعة زائدة" لهيا صالح.. رواية موجهة للفتيان عن مخاطر الإدمان

"جرعة زائدة" لهيا صالح.. رواية موجهة للفتيان عن مخاطر الإدمان 26 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المخرج سمير الخوالدة

المخرج سمير الخوالدة في ذمة الله

منذ 18 دقيقة
قدّم الفنان الراحل العديد من الأدوار المميزة أبرزها أب توبا بيوكوستن بمسلسل "بائعة الورد"

وفاة بطل مسلسل “بائعة الورد” بعد صراع مع المرض

منذ 48 دقيقة
كاميرون دياز إحدى أبرز نجمات هوليود عادت للشاشة بعد سنوات من الاعتزال

في عيد ميلاد صاحبة الابتسامة الساحرة.. هذا سر جمال كاميرون دياز بعد تخطيها الـ50

منذ4 ساعة
فنانو « فن وطبيعة» يستكشفون جماليات ضانا

فنانو « فن وطبيعة» يستكشفون جماليات ضانا

منذ5 ساعة
أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

"ربنا ينتقم منك".. زوجة أحمد سعد تهاجمه بعد الطلاق

منذ6 ساعة
أمية ملص

أمية ملص: لن أشارك في "باب الحارة" بعد رحيل محمد قنوع

28 آب 2023
افكار و مواقف

القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الكيانات الهشة لن تبقى كما هي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد عام على التحديث

موسى الساكت |اليوم

القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات | منذ19 ساعة
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
 