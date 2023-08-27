بعمر الـ80.. الممثلة التركية "نبهات" تكشف سرّ جمالها الأخّاذ

قبل سنوات قليلة، شوهدت الشهيرة بالسلطانة الأم في "حريم السلطان" ،وبفيروز هانم في "العشق الممنوع" البالغة من العمر اليوم 80 عاماً، تتسوق كعادتها بحيوية ونشاط، وتمشي لمسافات بعيدة كأنها شابة في العشرين من عمرها، وابتسامتها الجميلة لا تفارق شفتيها، وهي تتبادل التحيات مع معجبيها بأحد المراكز التجارية الكبرى في اسطنبول.

















وكانت نبهات شهري قد صرحت سابقاً بإنها تتبع نهج حياة صحي، وتكثر من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة يومياً، ولا تدخن، ولا تشرب الكحول، وتمارس رياضة المشي يومياً، وتحب قيادة سيارتها وأداء واجباتها المنزلية بنفسها لأنه يمنح جسدها لياقة عالية ومرونة.



كما أنها تؤمن بأن السعادة وراحة البال يمنحان المرأة عمراً طويلاً وصحة جيدة.













وتعقد الصحافة التركية في كثير من موضوعاتها مقارنة بينها وبين نساء أصغر منها بحوالي 15 أو 20 سنة، قائلة إنها تبدو أصغر منهن سناً، والسبب هو اتباعها أسلوب حياة صحي أفضل من أسلوبهن، وربما يعود سر شبابها وأناقتها إلى أنها بالفعل أكثر سعادة منهن، والسعادة تشعر صاحبها بأنه أكثر شباباً ممن هم في مثل عمره أو أكبر أو حتى أصغر. -وكالات

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