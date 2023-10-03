بمشاركة موسيقيين من 10 دول أوروبية وعربية انطلاق الدورة الـ 11 من مهرجان "عمان جاز"

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مع عروض موسيقية متنوعة لموسيقيين وفرق من 10 دول أوروبية وعربية، يعود مهرجان "عمان جاز" يوم الثلاثاء 3 أكتوبر على مدار 3 أيام في عمان في المبنى الثقافي الرياضي لجمعية الثقافة والتعليم الأرثودكسية في الشميساني.ويفتتح المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ويقدم 6 عروض موسيقية منوعة في عمان، يقدمها موسيقيون وفرق موسيقية من خلفيات وثقافات مختلفة يجتمعون معا تحت مظلة موسيقى الجاز.ومهرجان "عمان جاز" هو الفعالية السنوية الوحيدة في الأردن المخصصة لموسيقا الجاز، ويهدف إلى نشر موسيقى الجاز وخلق فرص للتبادل الفني والموسيقي والحوار بين الثقافات، من خلال تقديم عروض موسيقية متنوعة مشتركة وفردية، وتنظيم فعاليات "موسيقى عالدرج" وبرنامج "حلقات" للإقامة الفنية، بالإضافة إلى عقد الورشات المختلفة في عمان وخارجها.ويأتي مهرجان "عمان جاز" بإنتاج من "أورانج ريد" وبالشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لدى الأردن وهيئة المعاهد الثقافية الأوروبية EUNIC، وبالشراكة مع سفارة النمسا، سفارة اسبانيا، سفارة إيطاليا، سفارة هولندا، معهد غوته الأردن، معهد ثِربانتِس في عمان، والمركز الثقافي الإيطالي في عمّان.ويقام طيلة أيام المهرجان عرضان موسيقيان يوميا، الساعة 7:30 مساء والساعة 9:00 ليلا، ويشمل برنامج اليوم الأول (الثلاثاء 3 أكتوبر) عرض لنتائج برنامج "حلقات" للإقامة الفنية، وعرض آخر لفرقة "مأدبا" التي تمزج ما بين المقامات العربية وموسيقى الجاز المعاصرة.أما اليوم الثاني الأربعاء 4 أكتوبر، فهنالك عرض لفرقة "واملا" التي تستمد إلهامها من الفلكلور البرازيلي والأرجنتيني ومناطق البحر المتوسط، وعرض مشترك لرباعي ماورو سيقورو مع لوكا آكوينو، والذين يقدمون نوع فريد من موسيقى الجاز يدمج ما بين ألحان البحر المتوسط وموسيقى الجاز الأوروبية المعاصرة.وتتضمن عروض اليوم الثالث؛ الخميس 5 أكتوبر، عرضا مشتركا لأمينة بوروين مع ثلاثي أسامة المشاقبة، حيث سيقدمون رحلة موسيقية من الجاز والفنك والموسيقى الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض لثلاثي جوليا هولسمان؛ والذي يقدم مؤلفات موسيقية بأسلوب الجاز الأصيل لكن بصبغتهم الخاصة.يشارك في المهرجان- بجميع فعالياته- أكثر من 50 موسيقي ومغني من 10 دول: الأردن وتونس وألمانيا والنمسا وسوريا وإيطاليا واسبانيا وهولندا وبلغاريا وأرمينيا.وضمن فعاليات المهرجان، انطلقت يوم الأحد 1 أكتوبر، ولأول مرة في مدينة البترا فعاليات "موسيقى عالدرج" في نسختها الخامسة، وجاءت بتنظيم وانتاج مشترك ما بين "أورانج ريد" ومعهد غوته عمان (داعم رئيسي)، وشملت 8 عروض موسيقية مجانية، تجمع ما بين موسيقى الجاز والموروث العربي وغيرها من الألوان الموسيقية، قدمت للعامة والسياح على مدار يومين.أيضا انطلق مؤخرا برنامج الإقامة الموسيقية والفنية "حلقات" في البترا، وجمع بين ستة موسيقيين موهوبين من أوروبا والعالم العربي والأردن لمدة ستة أيام في برنامج موسيقي تدريبي، تدربوا خلاله على مؤلفات ومختارات موسيقية متنوعة بالإضافة إلى تقنيات خاصة بموسيقى الجازويشارك في "حلقات" هذا العام موسيقيون من خلفيات وثقافات مختلفة وهم: ناريغ آباجيان - مشرف "حلقات" (عازف بيانو وموزع موسيقي) من أصل أرمني سوري، وسارة دويك (عود وغناء) من تونس، وفيكتوريا كيريلوفا – (دبل بيس) من بلغاريا، ومن الأردن كل من: أحمد سلاوي – (كلارينيت، آلات نفخ شعبية وغناء) وبشار خريس (ايقاعات) وقاسم البدول (ربابة).هذا ويشتمل برنامج المهرجان على ورشتين عمل متخصصة بموسيقى الجاز عزفا وغناء.