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بن غفير يشتبك كلامياً مع بيلا حديد



كانت حديد (أمريكية فلسطينية الأصل يتابعها 59.5 مليون شخص على إنستغرام)، استخدمت الخميس، مقطعاً لـ"بن غفير" مقتطفاً من مقابلة تلفزيونية، قال فيه: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".وردت عليه قائلة: "في أي مكان وفي أي وقت، خاصة في عام 2023، لا ينبغي أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر، خاصة بسبب عرقهم أو ثقافتهم أو كراهيتهم الخالصة".بن غفير رد على بيلاد حديد، يوم الجمعة، عبر منصة "إكس"، قائلاً: "إلى كارهة إسرائيل بيلا حديد، صباح الخير، رأيت بالأمس أنك أخذت مقطعاً من مقابلتي ووزعته على العالم كله؛ لتظهري أنني عنصري ومظلم".وأضاف في إشارة إلى أنه مستوطن يعيش بمستوطنة مقامة على أراضي الخليل جنوب الضفة الغربية: "أدعوكم إلى (مستوطنة) كريات أربع لتروا كيف نعيش هنا، وكيف يُقتل هنا كل يومٍ يهود لم يرتكبوا أي خطأ تجاه أي شخص في حياتهم".وتابع: "لذا، نعم، إن حقي وحق زملائي اليهود في السفر والعودة إلى ديارهم بأمان على طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يفوق حق الإرهابيين الذين يرموننا بالحجارة ويقتلوننا"، على حد زعمه.وختم الوزير اليميني المتطرف تغريدته بالقول: "لا أعتذر ولا أتراجع عن كلامي، سأقولها 1000 مرة أخرى أيضاً". -وكالات