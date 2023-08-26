السبت 26 آب 2023
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بن غفير يشتبك كلامياً مع بيلا حديد

بن غفير يشتبك كلامياً مع بيلا حديد
بن غفير يشتبك كلامياً مع بيلا حديد
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة 25 أغسطس/آب 2023، عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، بعد انتقادها تصريحاته حول حرية حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية، وهي التصريحات التي تسببت في إدانات أمريكية وأوروبية لها، معتبرين إياها تصريحات عنصرية.اضافة اعلان

كانت حديد (أمريكية فلسطينية الأصل يتابعها 59.5 مليون شخص على إنستغرام)، استخدمت الخميس، مقطعاً لـ"بن غفير" مقتطفاً من مقابلة تلفزيونية، قال فيه: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".

وردت عليه قائلة: "في أي مكان وفي أي وقت، خاصة في عام 2023، لا ينبغي أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر، خاصة بسبب عرقهم أو ثقافتهم أو كراهيتهم الخالصة".

بن غفير يشتبك كلامياً مع بيلا حديد 

بن غفير رد على بيلاد حديد، يوم الجمعة، عبر منصة "إكس"، قائلاً: "إلى كارهة إسرائيل بيلا حديد، صباح الخير، رأيت بالأمس أنك أخذت مقطعاً من مقابلتي ووزعته على العالم كله؛ لتظهري أنني عنصري ومظلم".

وأضاف في إشارة إلى أنه مستوطن يعيش بمستوطنة مقامة على أراضي الخليل جنوب الضفة الغربية: "أدعوكم إلى (مستوطنة) كريات أربع لتروا كيف نعيش هنا، وكيف يُقتل هنا كل يومٍ يهود لم يرتكبوا أي خطأ تجاه أي شخص في حياتهم".
وتابع: "لذا، نعم، إن حقي وحق زملائي اليهود في السفر والعودة إلى ديارهم بأمان على طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يفوق حق الإرهابيين الذين يرموننا بالحجارة ويقتلوننا"، على حد زعمه.

وختم الوزير اليميني المتطرف تغريدته بالقول: "لا أعتذر ولا أتراجع عن كلامي، سأقولها 1000 مرة أخرى أيضاً". -وكالات

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