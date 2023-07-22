الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بيترو وحمادة وفرق فنية يحيون أمسية "صيف الأردن" في مادبا

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الفنان علي حمادة- (من المصدر)
مادبا- قدمت الفنانة الأردنية نانسي بيترو باقة من الأغانيات التراثية والفلكلورية والوطنية في الوصلة الغنائية التي أحيتها أول من أمس، بمشاركة الفنان علي حمادة وفرق فنية، ضمن فعاليات مهرجان صيف الأردن للعام الحالي، والتي أقيمت على ملعب عماد الدين زنكي بوسط مدينة مادبا، وسط حضور جماهيري لافت، يتقدمهم مساعد محافظ مادبا الدكتور راكان العدوان ومدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة وعدد من المسؤولين في محافظة مادبا.اضافة اعلان
واستهلت الفنانة بيترو، لحظة صعودها المسرح بإطلالتها الأنيقة، وصلتها الغنائية بأغنية مادبا "لشوح بيدي والرعشة بالخمس ع مادبا أم الحروف الخمسة"، لتعيد إلى أذهان الحضور أغنيات من التراث الأردني بطابعها الفلكلوري والوطني، الذي تفاعل مع أدائها طيلة مدة الوصلة.
وذهبت بيترو، برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة عازف الجيتار رمزي البلة، إلى اللون الغنائي الوطني، بتقديمها أغنية "بلدي الأردن"، إلى جانب العديد من الأغاني الوطنية التي لاقت اندماجاً مع الحضور، والذي رددها بصوت متوافق مع صوتها، والذي استمتع بأداء صوتها الغنائي، وسط تصفيق مستمر.
وأشارت الفنانة بيترو، إلى أن هذه الباقة من الأغنيات ذات اللون العاطفي والفلكلور الوطني، لاقت استحسان وإعجاب وتفاعل الجمهور الحاضر لهذه الوصلة، معتبرة أنها ليست غريبة عن الجمهور في مادبا المتذوق للفن بمختلف أشكاله وأنواعه. مقدرة لهذا الجمهور الذي وصفته بـ "المحب للبهجة والفرح والداعم والمتذوق للفن الأصيل"، وفق ما ذكرته لـ"الغد". 
وأكدت بيترو أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات كونها تركز على الفنان الأردني، وتعرفه بجمهور يمتلك ذائقة فنية وآذاناً موسيقية وغنائية عالية الجودة، مبينة أن الفنان الأردني لا يمكن أن يكسب الحضور في عالم الإبداع الغنائي العربي والدولي، إلا من خلال بيئته الأردنية التي تعد الأرض الخصبة له للمرور نحو النجومية، وفضاءات عالم الغناء العربي، فلم يعد التركيز على العاصمة عمان فقط، لإقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية.
ويشار، إلى أن نانسي بيترو الحاصلة على درجة البكالوريوس في الموسيقا من الأكاديمية الأردنية للموسيقا، بدأت مسيرتها الفنية العام 2002، ونالت المركز الثاني في مهرجان الإسكندرية كأجمل صوت عربي. وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية، ولها العديد من الأعمال الفنية الغنائية التي تميزت فيها مثل "طاير الهوا" وغيرها من الأغانيات، وتغني بيترو بعدة لهجات. ولغات إنجليزية وفرنسية وتركية. 
وأبدع الفنان الأردني علي حمادة بوصلته، ومنها أغنية الفنان السوري إلياس كرم "يا وليف الزين"، ليستمر في تقديم كوكتيل من الأغاني التراثية والوطنية الأردنية التي رددها الجمهور، كما عقدت حلقات من الدبكة وسط الفرح الذي عم الحضور.
وقدمت فرقة الحسين للموسيقات جرش لوحات استعراضية من أجمل الألحان الوطنية والتراثية والفلكلورية الأردنية والعربية، ولاقت جميعها تفاعلاً لافتاً من الحضور الذي اندمج مع أداء أعضاء الفرقة. 
وعرضت على هامش الفعاليات، مسرحية الأطفال "الأمنيات الذهبية " التي تستهدف الأطفال وتجسد قصة ملك يحلم بأن يكون ثريا فيتحول كل ما حوله إلى ذهب من أبناء ومقتنيات، وعندها يقتنع أن الذهب ليس كل شيء ويتمنى أن يعود كما كان سابقا، والتي تبعث برسالة بأهمية القناعة والرضى بما هو متاح.
والمسرحية من تأليف: عواطف حكيم وإخراج رمضان الفيومي، وتمثيل: خالد المسلماني وتسنيم أبو عيشة وسارة سعيد محمد رسول وسليم جمول.
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