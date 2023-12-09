"بيضل عمري انفدى ندر للحرية".. جوليا بطرس تغني لفلسطين (فيديو)

أعادت الفنان اللبنانية جوليا بطرس، غناء الأغنية الفلسطينية "يما مويل الهوى" الشهيرة بصوتها، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني في حربه مع إسرائيل.



ونشرت جوليا بطرس عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو، غنت فيه الأغنية بصوتها المؤثر، وكتبت على الفيديو تعليقاً قالت فيه: "بيضل عمري انفدى ندر للحرية".

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وتعرف جوليا بحملها للقضية الفلسطينية في أغانيها، إذ لديها الكثير من الأغاني الوطنية والثورية التي تنادي بالحرية للشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم من الاحتلال.

وأغنية "يما مويل الهوى" هي من التراث الفلسطيني، وتعود إلى عهد الاستعمار البريطاني لفلسطين، وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم، وألحان الشيخ إمام. وقد غناها الكثير من الفنانين العرب للتأكيد على أهمية الحرية والنضال بوجه أي احتلال.

-وكالات