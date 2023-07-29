السبت 29 تموز 2023
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تايلور سويفت "تزلزل الأرض" .. بسبب حفلها

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جمهور حفل تيالور سويفت اول من امس في سياتل
حرفيا، زلزل معجبو النجمة تايلور سويفت الأرض في حفلي «سويفت سياتل» و«إيراس» في لومن فيلد لليلتين متتاليتين.

وتسبب رقص «السويفتيز» (معجبو سويفت) في عرضي 22 و23 يوليو (تموز) بنشاط مشابه لهزة بقوة 2.3 درجة، حسبما قالت عالم الزلازل جاكي كابلان أورباخ لشبكة «سي إن إن».اضافة اعلان

وبحسب الشبكة تمت مقارنة «زلزال سويفت» بـ«زلزال بيست» عام 2011، عندما تحمّس مشجعو «سياتل سيهوكس» (Seattle Seahawks) بعد تسجيل اللاعب مارشاون لينش هدفا مثيرا للإعجاب.

ووفق أورباخ فإن الاحتفال الذي تلا هدف لينش تم رصده على نفس مقياس الزلازل المحلي مثل حفل سويفت.

شاهدت أورباخ التي تعمل أستاذة جيولوجيا في جامعة ويسترن واشنطن، المقارنة في مجموعة زلازل شمال غرب المحيط الهادئ، وقالت: «جمعت البيانات من كلتا ليلتي الحفل ولاحظت بسرعة أنهما نفس النمط من الإشارات»، مضيفة: «إذا قمت بتركيبها فوق بعضها البعض، فإنها تكون متطابقة تقريباً».

في حين أن الفرق الكبير بين «زلزال بيست» و«زلزال سويفت» هو 0.3 درجة فقط، أوضحت أورباخ أن «السويفتيز» تغلبوا على جماهير «سيهوكس»، إذ إن «هزة سويفت كانت أقوى مرتين من هزة بيست».
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