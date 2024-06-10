تحرك قضائي من عمرو دياب ضد الشاب الذي قام بصفعه

حرّر الفنان المصري عمرو دياب محضرًا ضد الشاب الذي صفعه على وجهه،في حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي.

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حاول التقاط سيلفي معه.. عمرو دياب يصفع شاباً على وجهه (فيديو)



وفي التفاصيل، أوضح عمرو دياب في بلاغه الذي حرره محاميه في قسم التجمع الأول ب‍القاهرة، بأن الشاب أمسك به من ظهره، ووضع الهاتف في وأضاف الفنان المصري أنه يرحب بأي معجب، ولا يصد أي أحد يريد التقاط الصور معه، مشيرًا إلى أن الشاب لم يكن مدعوًا في حفل الزفاف، وحاول فعل ذلك مع الفنانين جميعهم.



وأكد عمرو دياب في محضره أن الشاب لم يكن مدعوًا لحفل الزفاف لا من أهل العريس ولا أهل العروس، مشيرًا إلى أن الشاب جذب أيضًا الفنان محمد رمضان بالطريقة نفسها من يده، متابعًا: التطفل الشديد الموجود من البعض وصل لدرجة صعبة في نظير إنه يلتقط صورة ينزلها على "السوشيال ميديا"، هناك أصول في الاقتراب من المشاهير.