تزامنا مع ذكرى وعد بلفور.. أفلام فلسطينية ستعرض في ٩٠ مكان حول العالم

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العروض السينمائية



في ذكرى وعد بلفور، التي تصادف في الثاني من تشرين الثاني، ولتعزيز أصوات الفلسطينيين، ودعم فلسطين، والمساهمة في تغيير السّرد المشوّه، نظمنا أكثر من 90 عرضًا سينمائيًا عن فلسطين حول العالم.العروض السينمائية مُدرجة على الخريطة وفي اللائحة أدناه، مرتبة أبجدياًّ حسب المدينة. يمكنم البحث عن البلد أو المدينة عبر ضغط ctrl+f.الأوقات معلنة حسب التوقيت المحلي لكل مدينة.أسماء الأماكن مربوطة بالمواقع المثبتة على الخريطة، ويمكنكم العثور على تفاصيل إضافية على رابط العرض.إذا لم تعثروا على عرضٍ قريب منكم، يُرجى التحقق من هذه الصفحة أو الخريطة مرة أخرى لاحقًا! نحن بصدد إضافة المزيد من العروض.