الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

في سبيل تغيير السّردية المشوّهة

تزامنا مع ذكرى وعد بلفور.. أفلام فلسطينية ستعرض في ٩٠ مكان حول العالم

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منصة أفلامنا
بينما تنخرط وسائل الإعلام الدولية وقادة العالم ومنصات التواصل الاجتماعي الكبرى في الرقابة وتحريف وتشويه السردية الفلسطينية، وبينما يواصلون تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ومعاناتهم المستمرة، فإن منصة (أفلامنا) تفتح منصاتنا لدعم مهرجان “أيام فلسطين السينمائية”، الذي تم إلغاؤه قسراً.اضافة اعلان

في ذكرى وعد بلفور، التي تصادف في الثاني من تشرين الثاني، ولتعزيز أصوات الفلسطينيين، ودعم فلسطين، والمساهمة في تغيير السّرد المشوّه، نظمنا أكثر من 90 عرضًا سينمائيًا عن فلسطين حول العالم.

العروض السينمائية

العروض السينمائية مُدرجة على الخريطة وفي اللائحة أدناه، مرتبة أبجدياًّ حسب المدينة. يمكنم البحث عن البلد أو المدينة عبر ضغط ctrl+f.

الأوقات معلنة حسب التوقيت المحلي لكل مدينة.

أسماء الأماكن مربوطة بالمواقع المثبتة على الخريطة، ويمكنكم العثور على تفاصيل إضافية على رابط العرض.

إذا لم تعثروا على عرضٍ قريب منكم، يُرجى التحقق من هذه الصفحة أو الخريطة مرة أخرى لاحقًا! نحن بصدد إضافة المزيد من العروض.

انقر هنا للدخول إلى الرابط إن كنت ترغب بالمشاهدة والمشاركة
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