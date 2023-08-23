الخميس 24 آب 2023
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تشارليز ثيرون: كبرتُ وعظامي لم تعد تتحمل أفلام الحركة

شارليز ثيرون
شارليز ثيرون
 اعتبرت نجمة أفلام الحركة الأمريكية شارليز ثيرون أنها أصبحت كبيرة في العمر، ولا تسعفها عضلاتها لأداء أفلام الحركة، رغم أنها لم تتجاوز 48 عاماً.اضافة اعلان

وقالت ثيرون في حديث لها لموقع "FW" الأمريكي إنها تتمنى أن تستعيد جسدها أيام كان عمرها 25 عاماً لتؤدي أفلام الحركة بنفس الكفاءة قائلة: «عظامي لم تعد تتحمل أفلام الحركة.. الآن إذا لم حصلت على إجازة لثلاثة أيام، عندما أعود للجيم أشعر بآلام في جميع أنحاء جسدي، لا أستطيع وقتها الوقوف أو الجلوس، أو حتى النوم، لقد كبرت عظامي، ولم أعد مثل السابق».





وحول تعرضها للإصابة في العديد من أفلامها قالت ثيرون: «أجريت جراحة بسبب حادث في فيلم «الشقراء النووية»، وفي فيلمي الأخير الذي يعرض نهاية العام الحالي «الحارس القديم 2»، تعرضت لحادث، وأجريت جراحة في كتفي بسببها، إصاباتي كثرت، ولم يعد جسدي يستجيب للعلاج سريعاً مثل السابق».



وتعاني ثيرون من سوء حظ خلال تصوير أفلامها، حيث تتعرض للإصابة بشكل مستمر، حتى أن فيلمها الكوميدي «لونغ شوت»، تعرضت لإصابة بعدما صدمت رأسها في قطعة من الديكور وتوقف التصوير بسبب تعرضها لجرح في الرأس.




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