تعليق الحفلات الغنائية في موسم الرياض حدادا على أمير الكويت

أعلن "موسم الرياض" تعليق فعالياته وحفلاته الغنائية ثلاثة أيام، حدادا على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.



وجاء إعلان "موسم الرياض" بعد مرور 24 ساعة على وفاة أمير الكويت، وهو ما أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.



وأعلن الحساب الرسمي لـ"موسم الرياض" تعليق الحفلات، بعد استكمال اليوم الأخير من حفلات "مدل بيست" الذي استقطب نجوما عالميين.



وانتهت فعاليات الحفلات الغنائية في "مدل بيست" فجر اليوم الأحد، رغم مطالبات ناشطين بوقفها بسبب وفاة أمير الكويت.

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وخلال الساعات الماضية، أعلن مطربون عرب، بمن فيهم ماجد المهندس، ونانسي عجرم، وغيرهم، تأجيل حفلاتهم في موسم الرياض؛ حدادا على أمير الكويت.



وقال ناشطون إن تعليق الحفلات بعد وفاة أمير الكويت جاء متأخرا، وبرغم ذلك يعد من "صور النفاق"، بحسب وصفهم، بسبب تجاهل السعودية تعليق أي فعالية تضامنا مع أهالي غزة.



وقال ناشطون إن نحو 20 ألف شهيد ارتقوا في غزة خلال 72 يوما من الحرب، لم تدفع السعودية إلى وقف أي أنشطتها.