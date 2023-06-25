ثامر السرحان يشدو باللهجة البدوية في غناء "الشيلات"

أحمد الشوابكة

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اتخذ الفنان الأردني الشاب ثامر السرحان من الغناء باللهجة البدوية طريقا للانطلاق في مسيرة الفن، مازجاً الأغنية التراثية والفلكلورية بـ"الشيلات"، دون المساس بقيمة الكلمة، وسعيا للحفاظ على "الأغنية التراثية والفلكلورية" من الانقراض في ظل الموجات الفنية التي تجتاح الوطن العربي، وحتى تبقى متربعة في وجدان وأذهان عشاق هذا اللون الغنائي الأصيل.واستطاع السرحان أن يبدع في غناء "الشيلات"، ليشكل حالة من التفرد والرواج لهذا اللون الغنائي الذي أضحى يلاقي انتشاراً واسعاً في معظم بلدان العالم العربي وبخاصة الأردن والخليج العربي، مشيراً إلى أن غناء الشيلات يعتمد على سرعة رتمها الغنائي والموسيقا وقوة نباهة مؤديها وفق ما ذكره في حديثه لـ"الغد" بقوله: "أسعى جاهداً في تأدية رسالتي الفنية للجمهور، محاولاً في الوقت ذاته ترويج وتسويق هذا الفن التراثي كجزء من الفلكلور الشعبي عبر قناته الخاصة على "يوتيوب" و"السوشال ميديا".ويتمتع السرحان بصوت شجي وبقوة حنجرته الذهبية التي صدح فيها في العديد من الحفلات التي أحياها داخل المملكة وخارجها، أمام عشاق هذا اللون الغنائي الشعبي الدارج في مواسم الأفراح وتخريج الجامعات والحفلات الغنائية، خصوصاً مع المجموعات السياحية الخارجية والداخلية، ما عكس ذلك إلى تقديم الصورة المشرقة للأغنية الأردنية البدوية والفلكلورية من خلال أدائه الغنائي المميز.وتخصص السرحان بغناء "الشيلات" التي تعد فناً شعبياً غنائياً، وهذا النمط الغنائي الذي اشتهر في السعودية ودول الخليج واليمن، يكون عادة على شكل شعر يؤديه الفنان بلحن معين ثم يعيد من ورائه مجموعة من الأشخاص "الكورال"، ومن هنا جاءت التسمية بحيث إن الشخص يقوم بغنائها ويقوم الكورال بحملها أو شيلها من خلفه. وعادة ما يكون الأداء بصورة سريعة وحماسية مع نبرات القوة والتحدي واللوم في بعض الأحيان، كما يوجد هناك "شيلات" خاصة بالوطن، لكنها أقل انتشاراً من العاطفية.ويتأهب السرحان حالياً لطرح شيلته الجديدة، "من زمان"، على قناة خاصة على "يوتيوب" التي يبث عليها جميع أعماله الفنية، كوسيلة ترويجية وتسويقية لأعماله، بحسبه: "أحمد الله أعمالي تلاقي اهتماما ومتابعة من قبل متابعي قناتي "يوتيوب" وعلى السوشال ميديا"، معرجاً في الوقت ذاته على دور السوشال ميديا التي ساهمت بوصول صوته من أعمال البادية الشمالية في الأردن إلى كل أقطار الوطن العربي، وكذلك لدور أخيه الأكبر رائد السرحان صاحب أغنية "العنود" الذي وقف إلى جانبه وساعده وشجعه في الاستمرارية بالغناء والتعاون معه بإصدار أغنية بعنوان "عز النشامى"، وهي وصف لشهامة وكرم العشيرة التي ينتمي إليها الفنان.ويقول السرحان: "إن فضاء البادية الشمالية الأردنية زاخر بالانتاجات التراثية القيمة، التي لا تفنى بل تبقى خالدة وحية في وجداننا ونعود إليها دائماً، بإعادة توزيعها بطريقة حديثة، مشيرا إلى عدم الإفراط في التوزيع الجديد للأغنية، فهي قلبها النابض، مشيراً إلى أن الفن الجيد باق ولن ينقرض ما دام هناك من يحرسه ويخلص له، إلى جانب تقديمه بالصور المستحقة التي تحفر في الوجدان بعيدا عن ركاكة الكلمة، وابتذال اللحن والأداء.ويجيد السرحان الغناء باللهجة الخليجية والبدوية الأردنية؛ حيث يمتلك حساً عالياً مليئاً بالإحساس الذي يستند إلى روح الكلمة واللحن الموائم لحسه الفني الذي تربى على عشق صوت أخيه الفنان رائد السرحان المقيم حالياً في سلطنة عمُان.ويواكب السرحان صاحب أغنية، "خسارات" وأغنية، "جنابك في" مواكبة الأغانيات الشبابية، مما ساعد على انتشاره في فترة زمنية قصيرة. ومن مقاطعه المشهورة على برنامج "تيك توك" شيلة (خبرتوا)، للشاعر محمد فطيس، وتراث أغنية (نزلن على البستان).ويختم حديثه بالقول: "أتمنى أن أقدم اللون البدوي والشبابي بالصورة التي تليق بمكانة الفن الأردني"، داعياً إلى ضرورة إقامة مهرجانات ثقافية وفنية في المدن السياحية والأثرية من أجل ترويجها وتسويقها بطريقة أسرع وأفضل.