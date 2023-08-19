جسار يسجل "خليني ذكرى" مع جمهور الفحيص.. وإلياس يتألق بأجمل الأغاني

رشا كناكرية

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ليلة حملت في طياتها مشاعر الحب والشوق بأصوات صدحت بأجمل الأغاني الرومانسية، سطرها الفنان اللبناني وائل جسار الذي يسجل حضوره الأول ضمن فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الـ31، والفنان الأردني هيثم الياس، وسط حضور كبير لمحبي الفنانين.وبلهفة وحب كبيرين، استقبل جمهور الفحيص فناني الأمسية لتعلو أصوات الترحيب والتصفيق على أنغام الفقرات الغنائية طوال الحفل.وبأغنية "أصعب كلمة"، استهل الفنان الأردني هيثم الياس وصلته الغنائية لتتعالى الأصوات ترحيبا به وليشاركه الغناء بحماس كبير.وأطرب الياس جمهور الفحيص بموال "دخلتي جنة عدن" التي أظهرت قدراته الصوتية ليتفاعل معه الجمهور ويشجعه، وتبعها بباقة من أجمل الأغاني العربية ومنها "قمرة يا قمرة" التي أشعلت الأجواء وأغنية "حبيبي أنت".وأحب الياس أن يشارك جمهور الفحيص نجاح أغنيته الجديدة "صفر أغلاط" التي غناها لأول مرة مباشرة في الفحيص، متمنيا أن تنال إعجاب الحضور في الأمسية.واستكمل الياس وصلته الغنائية بباقة من أجمل الأغاني العراقية، بدأها بموال "ذكرتك والسما مغيمة" وأغنية "حايرة" التي زادت من حماس الجمهور ليتفاعل معها ويرافقه بالغناء، وأتبعها بأغنية "أشوفك وين يا مهاجر".ولم تكتمل الليلة من دون الأغاني الأردنية التراثية، ليغني الياس "ردي شعراتك" وأغنية "بسك تيجي حارتنا" وأغنية "على العين موليتين" التي أشعلت الأجواء، ومع أغنية "لا تغمزيني بعينك" تعالت الأصوات فرحا وبهجة.وما زاد الأمسية تألقا، عزف الفرقة الموسيقية أجمل الإيقاعات التي زادت من حماس الجمهور وتفاعله.وبالدحية الأردنية، اكتملت فرحة جمهور الفحيص ليتفاعل الجمهور مع "هلا وهلا بك يا هلا"، و"صف الدحية" التي زادت من حماس الجمهور، ليصطف بدوره ويؤدي الدحية فرحا.واختتم الفنان الياس وصلته الغنائية بأغنية "لو نويت تنسى اللي فات" لسلطان الطرب جورج وسوف ليطرب بصوته جمهور الفحيص، هذا وقد كرم أيمن سماوي مدير مهرجان الفحيص الفنان الأردني هيثم الياس.بعد طول انتظار، أطل الفنان اللبناني وائل جسار بأغنية "غريبة الناس" الأحب الى جمهوره، ليشاركه الغناء بحماس ولهفة لصوته العذب.ورحب جسار بجمهور الفحيص وشكرهم على حماسهم، قائلا "شكرا الأردن الغالي وشكرا شعب الأردن الغالي والحبيب، وتحياتي لكل الوطن العربي اللي موجود معنا اليوم.. الأردن جامعة الكل بحبها.. سعيد بوجودي معكم الليلة لأول مرة وإن شاء الله ما تكون الأخيرة".كما ورحب بحضور والدة الملكة رانيا العبدالله، قائلا "شرف كبير الي تكوني موجودة معنا الليلة، شرفتيني بحضورك".واستكمل من بعدها جسار وصلته الغنائية بباقة من أجمل أغانيه التي يحفظها محبوه عن ظهر قلب، ومنها أغنية "جرح الماضي" التي أعادت لهم ذكريات الماضي، وأغنية "مشيت خلاص" التي تفاعل معها الجمهور وغنى فرحًا وبهجة.وبباقة من أجمل الأغاني العربية، أطرب جسار جمهور الفحيص، ومنها "نسم علينا الهوا"، وأغنية "عندك بحرية" التي تفاعل معها الجمهور وشاركه غناءها، و"على رمش عيونها" تعالت الأصوات وزاد حماس الجمهور.ومع أغنية "جبال ما بيتلاقوا"، اكتملت فرحة جمهور الفحيص ليطغى صوتهم على صوت جسار الحنون، وبأغنية "بتوحشيني" نقلهم لعالم من الرومانسية.وتنوع جسار في وصلته الغنائية ليلبي رغبات محبيه، ليستمعوا بصوته لأجمل الأغاني العربية التي تربوا على سماعها، ومنها: "فوق النخل" و"كنا ستة على النبعة"، ليعود ويطربهم بأغنية "أكدب عليك"، وأغنية "عارف كان أجمل شيء بحياتي" التي رافقه الجمهور بغنائها.وبأغنية "خليني ذكرى"، طلب جسار من جمهور الفحيص أن تكون هذه الأمسية ذكرى جميلة في حياتهم، لتتعالى الأصوات حبا وفرحا لأغنية اخترلت في كلماتها ذكريات جميلة لهم.ورافق جسار عزف الفرقة الموسيقية أجمل الإيقاعات التي أشعلت الأجواء وزادت من حماس الجمهور وتفاعله لترتسم البسمة على وجه جسار حبا لجمهوره المحب.وبأغنية "زي الهوى" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أطرب جسار جمهور الفحيص ليعود بهم للزمن الجميل، وبعد مطالبات الجمهور أعاد غناء "غريبة الناس" ليختم بها وصلته الغنائية ويودع جمهور الفحيص قائلا "شكرا الكم على هالليلة.. ولم تكن رائعة إلا بوجودكم وتفاعلكم"، لتسجل بذلك ليلة من العمر في صفحات مهرجان الفحيص.هذا، وقد كرم أيمن سماوي مدير مهرجان الفحيص وعيسى سلمان أمين سر مهرجان الفحيص، الفنان اللبناني وائل جسار، شاكرين إياه على هذه الليلة المميزة.الفنان الأردني هيثم الياس- (من المصدر)