جمعهم الحب 8 سنوات.. وفاة شريك ساندرا بولوك بعد صراع مع التصلب الجانبي الضموري

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وأصدرت عائلته بياناً، جاء فيه "ببالغ الحزن نشارك أنه في 5 أغسطس، توفي برايان راندال بسلام بعد معركة استمرت ثلاث سنوات مع مرض التصلب الجانبي الضموري".وأضاف البيان "اختار بريان في وقت مبكر أن يحافظ على خصوصية رحلته مع المرض وقد بذلنا قصارى جهدنا لتلبية طلبه. ونحن ممتنون للغاية للأطباء الدؤوبين الذين ساعدونا للتعامل مع هذا المرض وللممرضات المذهلات اللواتي أصبحوا رفقاء في السكن وكثيراً ما ضحين بأوقاتهن مع عائلاتهن ليكن مع عائلتنا".وفقًا لمايو كلينك، فإن مرض التصلب الجانبي الضموري هو "مرض عصبي يصيب الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي". يتسبب المرض في "فقدان السيطرة على العضلات" و"يزداد سوءًا مع مرور الوقت".التقت ساندرا بولوك، ممثلة هوليوود الحائزة على جائزة الأوسكار، بالمصور بريان راندال عندما تم توظيفه لالتقاط صور لحفل عيد ميلاد ابنها لويس في عام 2015.وفقًا لصحيفة USA Today، بدأ الاثنان في المواعدة بعد فترة وجيزة وقد تم رصدهما سوياً عدة مرات، قبل ظهورهما لأول مرة بشكل رسمي على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Our Brand Is Crisis" في أكتوبر من ذلك العام.في حلقة من البرنامج الحواري Red Table Talk، في عام 2021، وصفت ساندرا بولوك في ذلك الوقت علاقتها براندال "لقد وجدت حب حياتي". في المقابلة نفسها، قالت نجمة هوليوود أيضًا إن راندال هو "مثال" رائع لأطفالها.