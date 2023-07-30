جمهور "الجنوبي" يعيش الرومانسية مع علامة.. والسلمان يبدع "بالدحية"

رشا كناكريه

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عمان - التقت الدحية الأردنية بالأغانيات الرومانسية اللبنانية في أمسية فنية قدمها "السوبر ستار" راغب علامة والفنان الأردني حسين السلمان، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37 ، وسط حضور كبير، ضم وزيرة الثقافة هيفاء النجار والإعلامية المصرية منى الشاذلي، وشخصيات أردنية وعربية.بلهفة وحب، استقبل جمهور المسرح الجنوبي فناني الأمسية، لتعلو أصوات الترحيب والتصفيق على أنغام الفقرات الغنائية طوال الحفل.وبدأ الفنان الفنان الأردني حسين السلمان، وصلته الغنائية بأغنية "خلي كل العالم يسمع"، ليرد الجمهور "والنعم حنا أردنية"، وسط تفاعل وحماس كبيرين مع كل أغنية تخرج من حنجرة السلمان.وزاد حماس الجمهور وتعالت أصواته، على إيقاعات أغنية "يا بايه" و "دق الماني دق الماني" و "هالله هالله تحمي الملك عبدالله" و"بالله تصبوا هالقهوة"، ليصدح السلمان بصوته الأردني الأصيل بمختلف الأغنيات الشعبية والوطنية.وختم السلمان وصلته الغنائية، "بالدحية" الأردنية الأصيلة، ليتفاعل الحضور بالتكاتف لتأدية الدحية معبرين عن فرحهم وتقديرهم لما قدمه السلمان في فقرات الحفل.هذا وقد كرم مدير مهرجان جرش أيمن سماوي الفنان الأردني حسين السلمان، كما كرمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار قامة من قامات الإعلام العربي الإعلامية المصرية منى الشاذلي، التي عاشت مع جمهور مهرجان جرش ليلة لا تنسى.وعبرت النجار، عن فرحتها بجمهور جرش بهذه الكلمات "هذا الجمهور يستحق كل المحبة ليستمر الفرح.. وصدقا أعيش الآن فرحة غامرة بهذا المنظر الجميل".هذا وقد ضم الحفل، عملا مسرحيا من أداء الفنانة والمخرجة الأردنية اسماء مصطفى.وبعد ترقب طال انتظاره قدم الإعلامي الأردني هاني البدري الفنان اللبناني راغب علامة، والذي استقبله جمهور مهرجان جرش بهتافات وحماس واشتياق كبير، لسماع أغنياته التي يحفظها عن ظهر قلب.واستهل علامة فقرات وصلته الغنائية، بأغنيته الخاصة لحفل زفاف ولي العهد "الأردن بالحب ولا أقوى"، مؤكدا بذلك حبه الكبير والقوي للأردن وشعبه.وعبر علامة، عن سعادته بوقفته مرة أخرى بعد سنوات على المسرح الجنوبي الذي عاش عليه ذكريات لا تنسى مع جمهور محب لفنه وصوته، مؤكدا أن مهرجان جرش ما يزال ينبض بالفرح والسعادة.وبين القديم والحديث، أطرب علامة جمهور جرش ليشاركه الغناء بدوره ويددن معه أجمل أغانيه، ومنها: "لو أقلك إني بحبك"، "طب ليه كده تشغل قلبي"، "مغرم يا ليل"، "اللي باعنا خسر دلالنا"، ومن الأغانيات الجديدة، "في كتير حلوين"، إلى جانب مجموعة من الأغانيات التي كبرت مع محبيه وعاشت معهم أجمل لحظاتهم.وفي نهاية هذه الليلة الاستثنائية، كرم مدير مهرجان جرش أيمن سماوي الفنان اللبناني راغب علامة.