"جوزيب".. فيلم يطلق صرخة لاحترام كرامة الإنسان

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اختارت لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان؛ الفيلم الفرنسي "جوزيب" للمخرج أوريل لعرضه على شاشة قسم السينما في شومان بمقر المؤسسة مساء اليوم الثلاثاء.أكثر ما يلفت في فيلم الرسوم المتحركة "جوزيب" (2020)، أنه يأتي بمثابة تلك التحية التي يوجهها مخرج الفيلم السينمائي المبدع في عالم الكارتون الرسام الفرنسي الذائع الشهرة في فن الكاريكاتير "أوريل"، إلى زميله رسام الكاريكاتير الإسباني "جوزيب بارتولي"، الراحل منذ 30 عاما، ومن اسمه الأول جرت عنونة الفيلم.استهل الفيلم أحداثه مع الشرطي الفرنسي سيرج وهو على فراش الموت، وقد أصابه ضعف الذاكرة عندما يأخذ في سرد سيرة معاناته حين عمل في معسكر اعتقال داخل فرنسا للاجئين الإسبان الهاربين من حكم فرانكو، ومصادقته وإنقاذه للمعتقل الإسباني الرسام جوزيف، على حفيده الشاب بتأثر بليغ، ليصحب المتلقي عبر الخطوط والرسوم المتحركة برحلة درامية اليفة مفعمة بالألوان وجماليات التدرج بين الضوء والظلال في سرد حكائي ينبش بالزمان والمكان. استمد مخرج الفيلم، وهو رسام الكاريكاتير الصحفي في صحيفتي "لوموند" و"لو كانار إنشينيه" الفرنسيتين، محطات ووقفات من سيرة زميله الآخر وهو رسام موهوب، عرف باسم "جوزيب"، وثق في كتاب مصور بخطوط الكارتون الحياة الصعبة القاسية التي شهدها إبان تواجده كلاجئ في مكان هو أشبه بمعسكر اعتقال، كانت أقامته حكومة فرنسا على الحدود مع إسبانيا لاستقبال الإسبان الناشطين في مقاومة الجنرال "فرانكو"، ولم يشفع شعار الحكومة الفرنسية: "الحرية، المساواة، والأخوة" لهؤلاء اللاجئين بالعيش بسلام وأمان، حيث كان يشهد مكان إيواء اللاجئين الإسبان الفارين من بطش "فرانكو" إلى الحدود الفرنسية، الكثير من صنوف الموت والمرض والجوع والقهر والعذاب اليومي.لجأ الفنان المخرج الفرنسي الى تقديم هذه المعاناة بألوان وخطوط ورسومات تتطابق مع الأحداث الجسام التي عانى منها هؤلاء اللاجئون والتي تترافق مع إبراز تضاريس المكان في تلك البيئة الحدودية الواقعة بين فرنسا وإسبانيا، وكانت النتيجة عملا إبداعيا لفيلم متخم بصنوف الدراما والموسيقا والتوظيف المتين لمناخات تلك الحقبة العائدة إلى نهايات العقد الثالث من القرن الفائت، ومنها ينتقل الفيلم بسلاسة إلى فترات زمنية لاحقة في حياة الرسام الإسباني الذي ينتقل من فرنسا إلى أميركا اللاتينية ومنها إلى إسبانيا بعد سقوط حكم الجنرال "فرانكو".قيام "اوريل" بتحويل حكايات البوم زميله الإسباني "بارتولي" المرسومة بالكارتون، إلى فيلم "انيميشن" من النوع الطويل، هو بحد ذاته نجاح لافت لصانعه في المرور الهادئ والآسر بين مفاهيم وأحكام وقواعد الفيلم السينمائي الدرامي إلى تقديم عمل سمعي بصري يتكئ على جماليات سينما التحريك.الفيلم يطلق صرخة لاحترام كرامة الإنسان في أوقات حرجة، فالرسام الإسباني الذي غدا كأنه سجين، يتعرض مثل باقي مواطنيه لظروف صعبة، فهو يعاني من سوء التغذية، والإهمال، وسوء المعاملة، والإهانة يومًا بعد يوم، ولكنه يأخذ على نفسه الصمود.قاوم "جوزيب"، ولا سيما بفضل موهبته غير العادية في رسم رسومات تخطيطية للرعب اليومي مكنه من تحمل المحن الناجمة عن الموقف وفي نفس الوقت الشهادة على الظلم.صوّر "أوريل" أحداث فيلمه، بصدق وأسلوبية فطنة في اللجوء إلى خطوط ورسوم هي أشبه باللوحات التشكيلية، ففيها رسم شخصيات كارتونية ذات أصل من الواقع، مثخنة بألوان من تعابير المعاناة في هيئات نحيلة، مريضة، مشلولة، ويائسة بلا جاذبية، كأنها قادمة من عوالم الرسام "غويا" في الماضي البعيد، هذا ما جعل فيلم "جوزيب" ثري بمرجعياته ومعالجاته في تقديم تفسيرات تاريخية.