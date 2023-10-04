الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

جوليا روبرتس "تصارع من أجل البقاء" في فيلم بالنكهة المصرية

من المقرر طرح الفيلم في السينما يوم 22 نوفمبر المقبل
من المقرر طرح الفيلم في السينما يوم 22 نوفمبر المقبل
تصارع الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس من أجل البقاء، في تريلر فيلمها الجديد "اترك العالم خلفك"، من إنتاج الشركة التابعة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته.اضافة اعلان

من المقرر طرح الفيلم في السينما يوم 22 نوفمبر المقبل

عرف المخرج سام إسماعيل بإخراجه مسلسل Mr. Robot من بطولة رامي مالك

الفيلم من إنتاج شركة أوباما ومن بطولة جوليا روبرتس



وصفت مجلة "فارايتي" تريلر الفيلم Leave The World Behind بأنه نافذة على "عالم غامض من الرعب، يحوّل عطلة نهاية أسبوع في منزل فاخر ببلدة لونغ آيلاند إلى صراع من أجل البقاء، في مواجهة هلاك محتوم مجهول المصدر".


قصة الفيلم

شرحت نتفليكس، في الفيديو الترويجي الذي نشرته عبر حسابها على يوتيوب، أمس الإثنين قصة الفيلم قائلة: "تنقلب عطلة عائلة (جوليا روبرتس وإيثان هوك) رأساً على عقب، عندما يصل غريبان ليلاً، باحثين عن ملجأ من هجوم إلكتروني قاتل، بالتزامن مع ظهور صديق (كيفن بيكون) مهووس بـ"نظرية المؤامرة الكونية".


وسرعان ما حقق التريلر أكثر من مليوني مشاهدة بعد ساعات من طرحه، وفيما لم تذكر نتفليكس في الشرح المرفق بالفيديو الترويجي موعد عرضه، ذكرت المجلة أنه من المقرر طرحه في السينما يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وعلى نتفليكس يوم 8 ديسمبر (كانون الأول).

مقتبس عن رواية

تم اقتباس الفيلم من رواية تحمل نفس الإسم صدرت عام 2020 للكاتب الأمريكي رومان علام، وحازت إشادات واسعة من نقاد الأدب، حتى تم وصفها بالرواية الآسرة، بسبب حبكتها التي تأسر القارئ حتى إنهائها.

وفي نفس عام إصدارها 2020، وصلت الرواية إلى نهائيات "جائزة الكتاب الوطني"، وحصلت على مرتبة الشرق، وإدراجها ضمن قائمة أفضل 20 رواية للعام.

أول إنتاج درامي لعائلة أوباما

يُعتبر أول إنتاج درامي خيالي لشركة عائلة أوباما الإنتاجية، بعدما ركزت في إنتاجاتها السابقة على برامج الأطفال والأفلام الوثائقية والدراما التاريخية.

تحدث مخرج العمل الأمريكي من أصول مصرية سام إسماعيل، عن الهدف من فيلمه الجديد بالقول: "بعد تفشي جائحة كورونا، ظهرت العديد من الأحداث والكوارث مثل تغير المناخ، وموجة الحر التي شهدناها للتو خلال الصيف، فإن هذا هو المجهول - والخوف منه – ،التي نحاول تصويرها في هذا الفيلم".


واشتهر إسماعيل سابقاً بإخراجه مسلسل Mr. Robot من بطولة رامي مالك، كما قد قدم قبلها Comet الذي كان أول فيلم روائي طويل من إخراجه، ومن المقرر أن يكون Leave The World Behind ثاني فيلم له. -وكالات

اقرأ أيضاً: 
جوليا روبرتس ترفض التجميل: أتقدم في السن بكرامة
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"عمان القدس 70كم" معرض جديد للفنان هاني حوراني

"عمان القدس 70كم" معرض جديد للفنان هاني حوراني

منذ15 ساعة
توم هانكس

توم هانكس يحذر من استخدام صور مزيفة له بواسطة الذكاء الاصطناعي في إعلانات دعائية

منذ23 ساعة
اعتبر قرار المحكمة أن فعل الهاشم يُصنّف في إطار "الدفاع المشروع عن النفس"

زوج نانسي عجرم "بريء" من دماء الشاب السوري الذي قتله

منذ23 ساعة
"كنت تعبانة ووصل وزني 47 كيلو جرام، مرارتي اتفقعت" تؤكد الزاهد

هنا الزاهد: شهر العسل هو أسوأ فترة في حياتي

منذ23 ساعة
يفتتح في غاليري القاهرة عمان "عمان القدس 70كم" معرض جديد للفنان هاني حوراني

"عمان القدس 70كم" معرض جديد لهاني حوراني في غاليري بنك القاهرة

منذ24 ساعة
باع الموظف تلك الأعمال الفنية في عدة مزادات لشراء سيارة رولز رويس وساعات يد باهظة الثمن.

موظف متحف في ألمانيا علّق لوحات مزيفة وباع الأصلية بمزاد علني

03 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

الأكاديميا ودورها في صناعة المعرفة وصياغة التنوير: من نعوم تشومسكي إلى الأخوين غصيب

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات | منذ14 ساعة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات | منذ14 ساعة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 