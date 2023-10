جوليا روبرتس "تصارع من أجل البقاء" في فيلم بالنكهة المصرية

اضافة اعلان

قصة الفيلم



مقتبس عن رواية



أول إنتاج درامي لعائلة أوباما



من المقرر طرح الفيلم في السينما يوم 22 نوفمبر المقبلعرف المخرج سام إسماعيل بإخراجه مسلسل Mr. Robot من بطولة رامي مالكالفيلم من إنتاج شركة أوباما ومن بطولة جوليا روبرتسوصفت مجلة "فارايتي" تريلر الفيلم Leave The World Behind بأنه نافذة على "عالم غامض من الرعب، يحوّل عطلة نهاية أسبوع في منزل فاخر ببلدة لونغ آيلاند إلى صراع من أجل البقاء، في مواجهة هلاك محتوم مجهول المصدر".شرحت نتفليكس، في الفيديو الترويجي الذي نشرته عبر حسابها على يوتيوب، أمس الإثنين قصة الفيلم قائلة: "تنقلب عطلة عائلة (جوليا روبرتس وإيثان هوك) رأساً على عقب، عندما يصل غريبان ليلاً، باحثين عن ملجأ من هجوم إلكتروني قاتل، بالتزامن مع ظهور صديق (كيفن بيكون) مهووس بـ"نظرية المؤامرة الكونية".وسرعان ما حقق التريلر أكثر من مليوني مشاهدة بعد ساعات من طرحه، وفيما لم تذكر نتفليكس في الشرح المرفق بالفيديو الترويجي موعد عرضه، ذكرت المجلة أنه من المقرر طرحه في السينما يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وعلى نتفليكس يوم 8 ديسمبر (كانون الأول).تم اقتباس الفيلم من رواية تحمل نفس الإسم صدرت عام 2020 للكاتب الأمريكي رومان علام، وحازت إشادات واسعة من نقاد الأدب، حتى تم وصفها بالرواية الآسرة، بسبب حبكتها التي تأسر القارئ حتى إنهائها.وفي نفس عام إصدارها 2020، وصلت الرواية إلى نهائيات "جائزة الكتاب الوطني"، وحصلت على مرتبة الشرق، وإدراجها ضمن قائمة أفضل 20 رواية للعام.يُعتبر أول إنتاج درامي خيالي لشركة عائلة أوباما الإنتاجية، بعدما ركزت في إنتاجاتها السابقة على برامج الأطفال والأفلام الوثائقية والدراما التاريخية.تحدث مخرج العمل الأمريكي من أصول مصرية سام إسماعيل، عن الهدف من فيلمه الجديد بالقول: "بعد تفشي جائحة كورونا، ظهرت العديد من الأحداث والكوارث مثل تغير المناخ، وموجة الحر التي شهدناها للتو خلال الصيف، فإن هذا هو المجهول - والخوف منه – ،التي نحاول تصويرها في هذا الفيلم".واشتهر إسماعيل سابقاً بإخراجه مسلسل Mr. Robot من بطولة رامي مالك، كما قد قدم قبلها Comet الذي كان أول فيلم روائي طويل من إخراجه، ومن المقرر أن يكون Leave The World Behind ثاني فيلم له. -وكالات