جولييت عواد تستقيل من عضوية الوحدات

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يأتي ذلك، بعدما أعلن نادي الوحدات مشاركته في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، والذي يضم لاعبا يحمل جواز سفر إسرائيليًا.