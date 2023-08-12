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السبت 12 آب 2023
10:54 ص
جولييت عواد تستقيل من عضوية الوحدات
الفنانة جولييت عواد
أعلنت الفنانة الأردنية جولييت عواد، استقالتها من عضوية نادي الوحدات الشرفية. وكتبت على حسابها في فيسبوك، "أنا الفنانة الأردنية جولييت عواد، أعلن استقالتي كعضو شرف من نادي الوحدات".
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يأتي ذلك، بعدما أعلن نادي الوحدات مشاركته في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، والذي يضم لاعبا يحمل جواز سفر إسرائيليًا.
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