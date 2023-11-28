الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيجي حديد: تصرفات "إسرائيل" شيطانية للغاية

تظهر هذه التصريحات مع تصاعد الدعم الفني والشخصي للفلسطينيين في ظل التوترات والأحداث الجارية
تظهر هذه التصريحات مع تصاعد الدعم الفني والشخصي للفلسطينيين في ظل التوترات والأحداث الجارية

عادت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية “جيجي حديد” للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني والانتقاد الشديد لإسرائيل بسبب ممارستها للابادة والانتهاكات ضد الفلسطينيين. في تصريحاتها الأخيرة عبر حسابها على “إنستغرام”، قالت حديد إن إسرائيل تعتبر جميع الفلسطينيين إرهابيين، وتتهم كل من يدعم الفلسطينيين الأبرياء بالعداء للسامية. وفي توجيه لانتقاداتها اللاذعة لإسرائيل، وصفت حديد تصرفاتها بأنها “شيطانية للغاية”.

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جيجي حديد، وشقيقتها بيلا، وعائلتهما عبَّرُوا سابقًا عن تضامنهم الكبير مع الفلسطينيين، مما أدى إلى تلقيهم العديد من التهديدات. الوالد، رجل الأعمال والملياردير محمد حديد، أعرب في عدة مناسبات عن دعمه لأبنائه وتضامنه مع شعبه.


الشقيقتان حديد لا تترددان في الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني، حتى رغم التهديدات التي تلقوها بشأن تدمير مسارهما المهني إذا استمرتا في التعبير عن تضامنهما مع الفلسطينيين. بيلا حديد قد أكدت سابقًا رفضها الخضوع لتلك التهديدات واستمرارها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.


تظهر هذه التصريحات القوية لجيجي حديد مع تصاعد الدعم الفني والشخصي للفلسطينيين في ظل التوترات والأحداث الجارية في المنطقة. -وكالات

 

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