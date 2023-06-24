الأحد 25 حزيران 2023
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جيمس كاميرون مخرج "تيتانيك": انفجار الغواصة تيتان لم يكن مفاجئا

تيتانيك
تيتانيك
كشف الأميركي جيمس كاميرون مخرج فيلم "تيتانيك" (Titanic) عن قيامه بالغطس 33 مرة لمشاهدة حطام السفينة الشهيرة، وذلك في تعليق له على حادث فقدان الغواصة "تيتان" (Titan) التي أعلن خفر السواحل الأميركي تحطمها ومقتل 5 أشخاص كانوا على متنها في رحلة لمشاهدة حطام السفينة في أعماق المحيط الأطلسي.اضافة اعلان
وقال كاميرون (68 عاما) لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC NEWS): "إن ما حدث للغواصة "تيتان" يشبه ما حدث لسفينة "تيتانيك" في العام 1912، وأضاف، "لقد أدهشني التشابه مع كارثة تيتانيك نفسها، حيث تم تحذير القبطان مرارا وتكرارا من الجليد أمام سفينته، ورغم ذلك أبحر بأقصى سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مقمرة ومات الكثيرون نتيجة لذلك".
وتابع، "بالنسبة للمأساة الحالية فهي مشابهة جدا، والحادث لم يكن مفاجئا، حيث وجهت تحذيرات للغواصة"، في إشارة إلى المخاطر التي كانت تحيط برحلات غواصة "تيتان" التي تنقل المهتمين إلى أعماق بعيدة في المحيط.
وكشف كاميرون عن تجاربه السابقة، وقال: "إنه غطس 33 مرة نحو موقع حطام "تيتانيك"، كما نزل إلى مواقع أعمق في المحيط، وأشار إلى أنه غاص في العام 2012، إلى خندق ماريانا في غواصة طولها 24 قدما وتسمى "ديب سي تشالنجر" (Deepsea Challenger)، في مغامرة أثارت قلق الكثيرين حتى أن بعضهم كتب رسائل للشركة المسؤولة وقالوا: "إن ما تفعله أمر تجريبي والغواصة غير مؤهلة لنقل الركاب".
وكان فيلم تيتانيك الذي أخرجه جيمس كاميرون، عرض لأول مرة في العام 1997، وتناول غرق السفينة "تيتانيك" في أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسي في العام 1912، وقام ببطولة الفيلم ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت، وأعيد عرض الفيلم في شهر شباط (فبراير) الماضي، بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D). وأصدر كاميرون أيضا فيلما وثائقيا عن "تيتانيك" من إنتاج "ناشونال جيوغرافيك" بعنوان (تيتانيك: بعد 25 عاما).-(الجزيرة نت)
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