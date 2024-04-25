الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جينيفر لوبيز متهمة بقتل تيكتوكر مصابة بالسرطان

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز بالتسبب في مقتل التيك توكر المصابة بالسرطان، كايل ماريسا روث.

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جينيفر لوبيز متهمة بوفاة مريضة بالسرطان

اكتسب كايل ماريسا روث، منشئ شائعات المشاهير، شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر أخبار عن الممثلين والمغنيين على TikTok ومنصات أخرى، وقد توفيت بشكل مأساوي في 15 أبريل من هذا العام، تاركة متابعيها في حالة من الصدمة.

 


التيكتوكر كايل ماريسا روث


ورغم أن عائلة كايلي لم تحدد سبب الوفاة، إلَّا أن مستخدمي الانترنت ألقوا باللوم على جينيفر لوبيز، مُشيرين إلى أنها كانت السبب في عدم حصولها على جرعة إضافة لعلاج السرطان، بعدما أغلقت حسابها في "تيك توك" والذي كان مصدر دخلها.

سبب إغلاق حساب كايل ماريسا روث

ويأتي إغلاق حساب كايل بسبب مشاركتها محتوى ساخر عن فيلم جينيفر لوبيز The Greatest Love Story Never Told، والذي يروي قصة نشأتها في حي ذا برونكس.
وأوضح المستخدمون أن حظر كايل من وسائل التواصل الاجتماعي أثّر على دخلها، إذ كشفت ذلك خلال لقاء لها مع مجلة "فوربس".

وزعم متابعو كايل أنه لم يعد بمقدورها تحمل تكاليف العلاج الطبي الذي تحتاجه، بناءً على ادعاءاتها بأن "نرجسية جي لو أثرت على أعمالها"، وكلفها ذلك خسارة أكثر من أربعة أرقام من دخلها لشهر مارس/ آذار من هذ العام.


واستذكروا تصريحها، حينما قالت: "إذا مت بسرطان القولون، فإن الأمر يقع على عاتقها".


توفيت كايلي ماريسا عن عمر ناهز الـ36 عامًا، في الـ15 من أبريل/ نيسان الماضي، وأعلنت شقيقتها ليندسي روث الأخبار المؤسفة عبر حسابها في "إنستغرام"، إذ كتبت في منشورها: "شكراً لكم جميعاً مرة أخرى على إظهار الكثير من الحب لشقيقتي..لقد كان الأمر مؤثرًا جدًا بأن يشاركنا حزننا على شقيقتنا الآلاف، إن لم يكن الملايين في جميع أنحاء العالم.


ولفتت ليندسي أنهم يخططون للاحتفال بحياة شقيقتها، حيث سيبث الحدث عبر الانترنت في تاريخ سيتم تحديده لاحقًا. وكالات

 

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