 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حاول التقاط سيلفي معه.. عمرو دياب يصفع شاباً على وجهه (فيديو)

عمرو دياب
عمرو دياب
سقطة جديدة للمطرب المصري عمرو دياب، فبعد إهانته لسائقه الخاص وضربه لمهندس صوت على المسرح، وثق مقطع فيديو تصرفا جديدا وغريبا للفنان.
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"يصفع شاباً حاول التقاط سيلفي"

فقد أثار المغني المصري الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر "الهضبة" يصفع أحد المعجبين به أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.


ويُظهر الفيديو لحظة محاولة الشاب التقاط سيلفي مع المغني عقب انتهاء فقرته، ليفاجأ بصفعة على وجهه.

ردود فعل متباينة

واختلفت ردود الفعل على الواقعة عبر منصات التواصل، فقد اعتبر الكثيرون أن تصرف دياب غير مبرر، فيما رأى قلة أنها ردة فعل طبيعية على تعرضه للمضايقات من المعجبين.

ليست المرة الأولى

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها عمرو دياب في مشكلة مماثلة، إذ سبقه طرد مهندس الصوت بطريقة "غير لبقة"، كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي.

وقبل الوقائع الثلاث وفي 2018 ضرب أحد حراسه الشخصيين خلال حفل، بعد صعود أحد الحاضرين على المسرح لالتقاط صورة معه، حيث تدخل الحارس لمنعه من الوصول إليه، لكن عمرو دياب أبعد الحارس عنه بسرعة وضربه أمام الجمهور.
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