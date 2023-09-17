الأحد 17 أيلول 2023
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حسين طبيشات: أساس النجاح الطريق الذي تسلكه فإن لم تجده ابتكره

جانب من احتفاء منتدى الرواد بتجربة الفنان طبيشات - (من المصدر)
جانب من احتفاء منتدى الرواد بتجربة الفنان طبيشات - (من المصدر)
عمان- في تجربة لم تكن قصيرة، استطاع الفنان الكوميدي الأردني حسين طبيشات، أن يسطر اسمه في مسيرة مليئة بالأعمال التي ما تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، تحديدا الادوار الكوميدية بشخصية "العم غافل"، التي يعرفها الصغير والكبير، وينتظرون منها الجديد دائما.اضافة اعلان
وضمن برنامج "مبدع وتجربة"؛ اقام منتدى الرواد الكبار أول من أمس لقاء مع "العم غافل"، وأدار اللقاء المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، بحضور العديد من رواد المنتدى.
مديرة المنتدى هيفاء البشير قالت: "في هذا اللقاء يستضيف المنتدى فنانا مبدعا يرسم الابتسامة ويقدم أدواره بكل مهارة واتقان، وهو الذي أضحك المشاهد وأبكاه، وقدم هموم الشعب وأوجاعه بقالب كوميدي متقن لا يقدر عليه إلا فنان أصيل موهوب مثل الفنان طبيشات".
وأضافت البشير، أن طبيشات القادم من عروس الشمال جاء اليوم لينثر عطر فنه، و"نحن سعداء بوجود هذا الفنان بيننا لنستمع إليه وإلى تجربته الغنية التي سطرت فناً خالدا في الدراما الأردنية".
من جانبه قال الفنان حسين طبيشات: "يشرفني أن أقف بينكم اليوم، ويسعدني هذا التكريم.. فأساس النجاح هو الطريق الذي تسلكه، فإن لم تجد ذلك الطريق ابتكره، والإنجاز الحقيقي لا يتمثل في مواجهة الصعاب والتحديات فحسب، بل في مواصلة سلسلة النجاحات والإنجازات سنة بعد سنة، والتطلع إلى النجاحات المستقبلية بتشجيع حولك أيضا".
وأضاف طبيشات، مع هكذا تكريم "أشعر أنني ما أزال أقف على أرض صلبة توصلني لطريق حافل من النجاحات.. فالنجاح الحقيقي يتحقق بالجد والمثابرة والتشجيع".
وتحدث طبيشات عن بدايته وطفولته وحبه للفن قائلا: "كانت بداياتي في السن السادسة، كان عندي شغف للفن والغناء"، مضيفا أنه في يوم وبعد العودة من المدرسة ذهب إلى جده كي يرعى الغنم، كان جده يعرف أنه عاشق للفن والغناء، وفي يوم طلب منه أن يقدم له فقرة غنائية فقال له: "ادفع لي مصاري حتى أقلد لك.. فدفع لي خمسة دنانير ثم قال لي جدي: "رح يجي يوم تبيع فيه الحكي".
وتابع طبيشات حديثه: أنه شارك في فرقة "أضواء الشمال" في إربد، وبعد نهاية مرحلة الثانوية العامة، التحق بجامعة اليرموك وتخصص في التاريخ والمسرح وبعد تخرجه في الجامعة، تعين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مخرجا في قسم البرامج وما يزال، لافتا إلى أنه عمل في مديرية الأمن العام "14"، عاما.
وأشار، إلى أن أول عمل له في التلفزيون هو مسلسل "العلم نور"، الذي ظهر فيه لأول مرة في نسخته الثانية، واشتهر بأداء شخصية العم غافل، ثم توالت الأعمال التلفزيونية والمسرحية، مبينا أنه يعمل الآن على عرض مسرحية توعوية لمركز الحسين للسرطان ضمن حملة "سرطان الثدي".
تلا ذلك حوار بين طبيشات والجمهور، ثم قدمت مديرة المنتدى هيفاء البشير درعا تكريما لطبيشات.
ويذكر أن حسين طبيشات، ممثل أردني ولد في مدينة (إربد) العام 1967، حاصل على البكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك العام 1989، واشتهر بأداء شخصية العم غافل التي ظهرت لأول مرة في مسلسل (العلم نور) بنسخته الثانية. وقد شكل ثنائيا كوميديا لافتا مع الممثل الأردني الكوميدي (محمود صايمة)، الذي اشتهر هو الآخر بشخصية (حمدي)، وشارك في مسلسلات مثل: (نقطة وسطر جديد)، (نجمة والأستاذ)، كما شارك في أعمال مسرحية مثل: (أولاد حارتنا)، (حاميها حراميها). وقد حصل طبيشات على العديد من الجوائز منها جائزة فورد العالمية 2005، وحصل على تكريم من الاتحاد العالمي للإبداع الفكري والأدبي - السويد 2015.
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