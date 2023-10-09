الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حكايات النجوم العرب في "مهرجان الموسيقى" في المكسيك (صور)

النجوم العرب في المكسيك
حكايات النجوم العرب في "مهرجان الموسيقى" في المكسيك (صور)
عاش جمهور الجاليات العربية في المكسيك، ليال من الأحلام الذهبية، وهم يشاهدون نجوماً طالما أحبوهم واستمعوا إليهم، وكانوا متمنين أن يحظوا بفرصة حضور حفلاتهم، بسبب المسافات الطويلة بين وجودهم في منطقة "كابو" المكسيكية.اضافة اعلان
وعلى مدى ثلاث ليال، أحيا النجوم: عاصي الحلاني، هيفاء وهبي، محمد عساف، شادي جميل، وديع الشيخ، علي صابر، هيثم زعيتر، وسارة، وريم مهيرات، سهرات غنائية في منتجع "باكو"، أمتعوا فيها بأغانيهم الجمهور، الذي ملأ قاعة الحفل عن بكرة أبيه.
وكانت بارزة خلال أيام المهرجان، اجتماع أكثر من فنان معاً، في لقاءات جانبية سبقت تقديمهم لوصولاتهم الغنائية، فاجتمع عاصي الحلاني مع محمد عساف في حديث ودي، كما اجتمع عساف مع علي صابر في حفل واحد، وقدما معاً أغية "مكانك خالي" التي غناها الأول من ألحان الثاني.
وشهد المهرجان أيضاً، اجتماع هيفاء وهبي مع عاصي الحلاني ووديع الشيخ، كلا على حدى، وأشاد الفنانين المشاركون في المهرجان، بمدى تفاعل وحماس الجمهور العربي، التواق لملاقاة فنانيهم المفضلين.
وقال منظم المهرجان، ابراهيم كرادشة، أن شركة pitra event، بدأت بالتخطيط للدورة الثانية من المهرجان الذي سيقام العام المقبل، وأضاف: "نملك خبرة طويلة وعريقة في تنظيم الحفلات الجماهيرية، والنجاح الكبير الذي تحقق في الدورة الأولى، يدفعنا مجدداً للتخطيط مبكراً، لعقد الدورة الثانية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمشاركة مجموعة أبرز نجوم الغناء العربي.






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