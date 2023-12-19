الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حملة شعبية لمقاطعة بيريس مورغان

بيريس مورغان
بيريس مورغان

أطلقت مجموعة من نشطاء التواصل الاجتماعي حول العالم حملة لمقاطعة المذيع البريطاني بيرس مورغان وعدم الظهور في برنامجه، بعد اتهامه بالتغذي على الفلسطينيين والمسلمين للحصول على الظهور والتقييمات.

وقالت الحملة إن "هذا الرجل يسعى بنشاطه الإعلامي إلى إيقاع المسلمين في مشاكل قانونية، وتوريطهم في تهمٍ بالإرهاب، وطردهم من وظائفهم، بهدف استخدامهم لزيادة النقرات فقط".

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