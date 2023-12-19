حملة شعبية لمقاطعة بيريس مورغان

أطلقت مجموعة من نشطاء التواصل الاجتماعي حول العالم حملة لمقاطعة المذيع البريطاني بيرس مورغان وعدم الظهور في برنامجه، بعد اتهامه بالتغذي على الفلسطينيين والمسلمين للحصول على الظهور والتقييمات.



وقالت الحملة إن "هذا الرجل يسعى بنشاطه الإعلامي إلى إيقاع المسلمين في مشاكل قانونية، وتوريطهم في تهمٍ بالإرهاب، وطردهم من وظائفهم، بهدف استخدامهم لزيادة النقرات فقط".

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