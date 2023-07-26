الأربعاء 26 تموز 2023
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"خطأ تاريخي" في لقطة فيلم "أوبنهايمر" يثير الجدل

اوبنهايمر
اوبنهايمر
اقترب فيلم "أوبنهايمر" من الوصول إلى إيرادات 100 مليون دولار، في أيامه الأولى من العرض في صالات السينما العالمية.

هذا الفيلم الذي يروي قصة "الأب التاريخي للقنبلة الذرية"، روبرت أوبنهايمر، أثار حالة كبيرة من الاهتمام العالمي.اضافة اعلان
ولكن جماهير السينما والخبراء، لاحظوا "خطأ تاريخيا" في الفيلم، بالرغم من دقته التاريخية الكبيرة، وخاصة في التفاصيل.

خطأ تاريخي

خلال إحدى اللقطات، وقف بطل الفيلم كيليان ميرفي، الذي يجسد دور أوبنهايمر، وسط حشد يصفق ويهتف من أجله وهم يلوحون بالأعلام الأميركية.

تدور أحداث الملحمة الدرامية في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، لكن الأعلام تضمنت 50 نجمة بيضاء، تمثل الولايات الأميركية الخمسين، على الرغم من أن أميركا كانت تضم 48 ولاية فقط في عام 1945 عندما حدث المشهد.

ولايتا هاواي وألاسكا، ضمتهما الولايات المتحدة عام 1959.
لذا استخدم الفيلم "العلم الأميركي الخاطئ" في المشهد، ولكنه كان قد استخدم العلم الصحيح بـ48 نجمة في مشاهد سابقة.

هذا الخطأ انتبه له العديد من المتابعين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروه "فادحا" كونه يتعلق بالعلم الأميركي وبحقبة تاريخية حساسة.
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